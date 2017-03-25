Atık Pilleri Nasıl Değerlendirebiliriz?

Bu yazımızda sizlerle birlikte atık pilleri nasıl değerlendirmeliyiz ve atık piller nasıl değerlendirilmeli gibi sorulara hep birlikte yanıt bulmaya çalışacağız ama bunun öncesinde "pil nedir?", "kaç çeşit pil var?" gibi sorulara cevap vermekte fayda var diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan; pil nedir ve atık piller nasıl değerlendirilmeli sorularına yanıtlar vermeye başlayalım.

Pil Nedir?

Kimyasal maddelerden alınan enerjinin, elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan bir depolama cihazıdır. Genelde tek kullanımlık bir yapıda olsa da tekrar doldurulabilir modelleri de mevcuttur.

Kaç Çeşit Pil Var?

Tekrar Kullanılamayan Piller

Çinko-karbon pil, Çinko-klorid, Alkalin pil, Gümüş-oksit pil,Lityum (Lithium) pil , Civa (Mercury) Çinko-hava pil, Isıl (Termal) pil

Şarj Edilebilir Piller

Kurşun-asit pil, Lityum-iyon pil, Lityum-iyon polimer pil, Sodyum-sülfür (NaS) pil, Nikel-demir pil, Nikel metal hidrit (Ni-MH) pil, Nikel-kadmiyum pil, Sodyum-metal klorid pil, Nikel–çinko pil, Erimiş tuz pili

Biten Pilleri Nasıl Değerlendirebiliriz?

Pil teknolojileri her geçen gün gelişiyor ve yenileniyor. Üreticiler her yeni modelde daha çevreci ürünler ortaya çıkartmaya çalışsa da maalesef atık pillerin çevreye olan zararları bir türlü azaltılamıyor. Bu noktada dünyayı ve doğayı zararlardan korumanız için pillerinizi mutlaka bilinçli ellere teslim etmelisiniz. Yardımcı olacak bilinçli eller ise size sandığınızdan çok daha yakın, o eller sizin elleriniz :) Bulunduğunuz yerdeki atık pil toplama kampanyalarını takip edebilir, resmi dairelerden bu kampanyalar hakkında bilgi alabilir hatta bu kampanyalarda görev bile alabilirsiniz.

Peki, Pilleri Doğaya Bırakırsak Ne Olur?

Biten pilleri evimizdeki çöpe ya da olduğu gibi çöp tenekesine atarsak bu pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa karışabilir, yer altı su kaynaklarına ulaşabilir ve bu kimyasalları maalesef su ile bizler içebiliriz.

Pillerin Ömrünün Bittiğini Nasıl Anlarız?

Tek kullanımlık piller çalışmamaya başladığında bunu anlayabiliriz. Fakat en önemli konu tekrar kullanılabilen pillerin ömründe. Eğer şarj edilebilen bataryanız 500 ile 1500 şarj döngüsüne ulaştıysa bu pillerinizin kapasitesi ortalama %60-%70’lere inmiştir ve ömrünü tamamlamış olabilir. Özellikle tekrar şarj olma süreleri çok uzadıysa ve ciddi bir ısınma varsa bu pilleri kullanmamanız gerekir.

Bir Pil Doğada Kaç Senede Yok Olur?

Ömrünü tamamlamış ve boşa çıkmış bir pil doğaya bırakıldığında 5 – 10 yıl içerisinde doğada tam anlamıyla yok olabilir fakat bu yok olma doğanın tam anlamıyla zehirlendiği anlamına da gelmektedir. Yani bilinçsizce doğaya atılan bir pil gelecek nesillere yapılan çok büyük bir kötülük diyebiliriz.

Atık Pilleri Nasıl Toplayabilirsiniz?

Evinizdeki atık pilleri bir torba ya da kavanozlarda biriktirerek belirlenmiş pil toplama noktalarına geri götürüp teslim edebilirsiniz.(Süpermarketler, okullar, muhtarlıklar ya da belediyeler)

İş yerleriniz için ise en yakın belediyeye başvurabilir atık pil toplama kutusunu temin edebilirsiniz. Belediye toplanan pillerin oradan alınması için gerekli desteği size gösterecektir.

Ofisimizdeki Atık Pilleri Topladık!

İzmir Bornova Belediyesinin düzenlemiş olduğu bir kampanyadan haberdar olduk ve ofis olarak hemen harekete geçtik. Topladığımız pilleri belediyeye götürdük teslim ettik ve bize bir sürpriz yaptılar devamı için↓

En İyi Temizlik Kirletmemektir!

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