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Asgari Ücrete Yapılan Zamma Sosyal Medyada Gösterilen 10 Efsane Tepki

Sosyal medya

- 30.12.2016 -
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Asgari Ücrete Yapılan Zamma Sosyal Medyada Gösterilen 10 Efsane Tepki

Asgari ücret zammı geçtiğimiz gün belli oldu. 2017 itibariyla 1404 TL olan asgari ücret, her zaman olduğu gibi yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya gündemine oturması da eleştiri ağırlıklı tweet'lerin ön plana çıkmasını sağladı. Sizler için özenle seçtiğimiz bu tweetler, asgari ücrete yapılan zammın sokakta nasıl karşılandığıyla ilgili genel bir çıkarım yapmamız için yeterli. Bu noktada mantıklı değerlendirmeler yapmanızı, farklı noktalara değinen tweet sahiplerini anlamanızı ve sizin nezdinizde farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. İşte asgari ücrete yapılan zamma sosyal medyada gösterilen 10 efsane tepki:

1- Agam bizimle eglenir!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 1

2- Dolar kuruttu, kuruttu!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 2

3- Her ay bir 70'lik hediye!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 3

4- God Mode On!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 4

5- Paşam, sen hayırdır?

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 5

6- Delirelim, bence en süperi öyle!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 6

7- Sadece soruyorum

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 7

8- Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 8

9- Yetersiz bakiye!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 9

10- Özgür hocadan güzel bir temenni ile kapatalım, iyi yıllar!

Asgari Ücrete Sosyal Medyada Gösterilen Tepkiler 10

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Konular: Sosyal medya Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 30.12.2016

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