Android O 8.0 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Google, Android O 8.0 yazılım güncellemesinin ilk önizleme sürümünü yayınladı. Android O 8.0 özellikleri görebilecek ilk kullanıcılar Pixel ve Nexus cihaz sahipleri olacak. Android O ile gelen yeniliklere bakıyoruz.

Android O Nedir?

Android 7.0 Nougat işletim sisteminden sonra çıkacak, majör güncelleme içeren Android sürümü. İlk olarak Google'ın telefonlarında deneyimlenebilecek, sonrasında da milyonlarca cihaza kademe kademe sunulacak yeni Android sürümü Android O 8.0 ile özellikle pil performansı ve kararlılık noktasında yapılan şikayetler son bulacak. Tabii ki Android O 8.0 birkaç yenilikle gelecek.

Android O İsmi Ne Olacak?

Google, Android O 8.0'ı duyurduğu gün ilk geliştirici önizleme sürümünü de meraklılarına açtı. Resmi duyuruda yeni Android sürümünün adı açıklanmadı. Hatırlanacağı üzere Android 7.0 Nougat ismi kazanmıştı. Android O 8.0 ismi için birçok tahmin var. O ile başlayan tatlıların sayısı bir hayli fazla. Oreo, Orange, Oatmeal Cookie, Ontbijtkoek, Oliebol, Orelletes, Orangina ve daha nice tatlı var. Tabii ki Google'ın bir tatlı seçmeme ihtimali de var.

Android O 8.0 Geliştirici Sürümü Hazır, İndirin

Türkiye’deki Android telefon kullanıcılarının çoğunluğu Android 7.0 Nougat güncellemesini alamamışken Google, yeni Android sürümü Android O 8.0’ı indirmeye açtı. Tabii ki ilk olarak Google’ın kendi akıllı telefonlarına sahip kullanıcılar Android 8.0’ı indirip yeniliklere bakabilecek. Şu anda Android 8.0 güncellemesini alabilen telefon ve tabletler; Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player. Bu cihazlardan birine sahipseniz Android O’ya hızlı bir bakış yapabilirsiniz.

Herkesin Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O 2017 etkinliğinde tanıtılılmasını beklediği Android O 8.0 güncellemesi bugün duyuruldu. Android 8.0 ile yeni özelliklerin yanı sıra mevcut özelliklerde değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Tabii ki daha ilk geliştirici önizleme sürümü… Güncellemeyi sunan isim de Google olduğundan sonraki sürümde her şey değişebilir. Şimdi dilerseniz Android O ile ne gibi yenilikler bizleri bekliyor? sorusunun yanıtına geçelim.

Android 8.0 Özellikleri:

Bildirim kanalları (Notification Channels)

Arka plan işlemlerini kısıtlama (Background Limit)

Resim içinde Resim (PiP, Picture in Picture)

Otomatik doldurma API’leri (Autofill APIs)

Uyarlanabilir simgeler (Adaptive Icons)

Geliştiriciler için yeni yazı tipleri

Geniş renk gamı desteği (Wide-gamut color)

Yeni bağlanabilirlik özellikleri (WiFi Aware, LDAC codec)

Daha iyi web görünümleri

Geliştirilmiş klavye ile gezinme

Android O 8.0 Yenilikleri:

Arka plan kısıtlamaları:

Android kullanıcılarının en çok şikayet ettiği durumlardan uygulama kullanılmamasına hatta kapatılmasına rağmen arka planda çalışmasını sürdürmesi, işlem yapmaya devam etmesi, dolayısıyla cihazın pil performansını olumsuz etkilemesi durumu Android 7.0 ile azaltılmıştı. Pil tasarrufu sağlayabilmek için uygulamaların etkinliğini durdurabilmek adına ekstra bir uygulama yüklemek veya ayar yapmak gerekiyordu. Android O 8.0 ile birlikte kullanıcılar pil tasarrufu sağlamak için özel bir çaba sarf etmeyecekler. Arka plan servisleri, konum güncellemelerin çalışması kısıtlanacak. Bu da pil ve bellek tasarrufunu beraberinde getirecek.

Bildirim kanalları:

Android N ile birlikte değişen bildirimler menüsünün Android 0’da geliştirildiği göze çarpıyor. Yeni bildirim kanalları kullanıcılara görmek istedikleri bildirimler üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayacak. Uygulamaların her biri bildirim kanalları (kullanıcının ayrı ayrı açıp kapatabileceği kategoriler şeklinde) oluşturabilecek. Örneğin; Twitter uygulamasında beğeni aldığınızda veya yeni takipçiniz olduğunda bildirim ayrı olarak düşecek, sadece beğeniyi açıp yeni takipçi bildirimini kapatabileceksiniz veya tam tersi. Bildirim kanalları ayrıca uygulamadan istenildiği zaman eklenip kaldırılabilecek.

Resim içinde Resim (PiP):

Picture in Picture (PiP, Resim içinde Resim), Android O 8.0 ile birlikte telefonlara geliyor. Android TV’lerde olan doğal PiP görüntüleme yöntemini Android telefonlarda göreceğiz. Bir yandan internette gezinirken, mailleri okurken diğer yandan minik görünümde video izlemek veya bankacılık uygulaması açıkken hesap makinesini istediğiniz bir köşeye iliştirebileceksiniz. Ekranı bölmeden farklı olarak ikinci uygulamayı ekranın dilediğiniz bir köşesine atabiliyorsunuz PiP ile.

Bağlanabilirlik:

Android O 8.0’da cihazlar arası iletişim güçlendirilmiş. Sony LDAC kodekleri sayesinde yüksek kalitede Bluetooth ses sunulacak. Böylelikle Bluetooth destekli cihaz üzerinden müzik dinleyenler daha iyi ses alacak. NAN (Neighborhood Aware Networking) bağlantısı, desteklenen donanıma sahip cihazların birbirleriyle –merkezi erişim noktası olmadan – kablosuz ağı kullanarak iletişime geçmelerini sağlayacak.

Android O 8.0’da klavye düzeni de değişiyor. Chromebook’larda klavye ve fare ile uygulamaların tüm özelliklerinin kullanılamaması üzerine mobilde ok ve sekme tuşuyla gezinmeyi kolaylaştırmak adına klavye yenilenmiş. Android uygulamalarında ve sistem genelinde gezinme deneyimini etkileyecek yeni klavye düzeni, hem son kullanıcıların hem de geliştiricilerin hoşuna gidecektir.

Uyarlanabilir Simgeler:

Google Pixel Launcher ile gelen uyarlanabilir simgeler artık Android işletim sisteminin genelinde doğal olarak destekleniyor. Launcher, kısayollar, cihaz ayarları, uygulama genel görünüm ekranında destekleneceği belirtilen uyarlanabilir simgeler, simge tasarımlarına takılan kullanıcıların beğenisi kazanacak. Animasyonlu simgeleri kim sevmez ki?

Geniş Renk Gamı:

Android O 8.0 ile geniş renk gamı uygulamalara geliyor. Geniş renk gamını destekleyen Android telefona sahip kullanıcılar örneğin fotoğraf görüntülerken renklerin güzelliğini görebilecek. Tabii ki geliştiricilere burada büyük iş düşüyor.

Yeni AAudio API:

GarageBand gibi yüksek performans ve düşük gecikmeli ses yoluna ihtiyaç duyan uygulamalar için geliştirilen yeni AAudio API, normal akışla okunup yazılabilen ses verileri üzerinde yönlendirme ve gecikmeleri yönetecek.

Java 8 API'leri:

Android O, Java 8’in son sürümü ile tanıtılan yeni java.time API’sini de içeren yeni Java Language API’leri destekliyor. Android O için geliştirilen uygulamalarda performans ve kararlılık sorunu yaşanmayacağını ön görmek yanlış olmayacaktır.

Android 8.0 Alacak Cihazlar:

Android O 8.0 ilk geliştirici önizleme sürümü, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X akıllı telefon modellerine sunuldu. Google'ın kendi telefonlarının ardından General Mobile gibi Android One platformuna dahil telefonlar, arkasından da LG, Samsung, HTC gibi büyük markaların amiral gemileri için Android 8.0 güncellemesini alacak cihazları resmi ağızdan duyarız.