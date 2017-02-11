Android için En İyi Hava Durumu Uygulamaları

Havadaki değişken durum sebebiyle dışarı çıkmadan önce önlem alabilmek adına hava durumuna bakmak durumunda kalabiliyoruz. Yağmur, kar veya sıcak havalarda giyinme ve ulaşım gibi durumlar için hava durumunu kontrol etmemiz zorunlu hale geliyor. Bizler de bu listemizde Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi hava durumu uygulamalarını listeledik.

Meteoroloji Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Meteoroloji Hava Durumu uygulamasında anlık hava durumu, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, dinamik görüntüler ve güneşin doğuş ve batış saatleriyle anlık konumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Saatlik olarak hava tahminleri de sunan uygulamada 5 günlük tahmini hava durumuna da ulaşabilirsiniz. Hava tahminleri ve diğer verileri sosyal medyada paylaşabilme özelliği de sunan uygulamada Meteorolojinin Sesi Radyosu’nu dinleyebiliyor ve çeşitli tasarımlarla sunulan widget’ları ana ekranınıza yerleştirebiliyorsunuz.

Canlı Hava Durumu

En çok tercih edilen hava durumu uygulamalarından biri olan Canlı Hava Durumu uygulamasında konumunuzu seçtikten sonra 7 günlük hava tahminlerine ulaşabiliyorsunuz. Mevcut ve hissedilen sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, basınç ve yağış bilgileri, gün doğumu ve günbatımı saatleri, hava durumu radarı ve yağmur haritaları gibi bilgiler sunan uygulama canlı animasyonlar ve grafiklerle desteklenerek oldukça hoş bir tasarıma imza atılmış.

AccuWeather

Android cihazların birçoğundayerleşik olarak gelen uygulamalardan biri olan AccuWeather uygulaması, bu alanda en çok bilinen uygulamalar arasında yer alıyor. Hava tahminlerinin çoğunlukla tuttuğunu bizzat test ettiğim uygulama 100’den fazla dil desteği de sunuyor. Mevcut sıcaklık ve hissedilen sıcaklık, hava durumu tahmini özeti ve ayrıntıları, radar animasyonu ve uydu görüntüleri, saatlik tahminler, videolar ve daha fazlasını sunan uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.

Yahoo Hava Durumu

Tasarım olarak oldukça modern ve hoş görünen Yahoo Hava Durumu uygulaması, bulunduğunuz şehrin en çok beğenilen fotoğraflarını arka plan görseli olarak sizlere sunuyor. Anlık hava durumu tahminleri, 10 günlük ve 24 saatlik sıcaklık tahminlerini ayrıntılı bir şekilde gösteren uygulamada zorlu havalar için size uyarılarda da bulunuyor. Ana ekranınıza ekleyeceğiniz widget’lar da sunan uygulamada etkileşimli radar, uydu, sıcaklık ve rüzgar haritaları, hareketli gün doğumu ve gün batımı saatleri, nem sensörü, UV endeksi ve yağış ihtimali gibi ihtiyaç duyabileceğiniz birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

NTV Hava

NTV tarafından geliştirilen NTV Hava uygulamasında anlık hava tahminlerine ulaşabileceğiniz gibi, saatlik tahminleri de inceleyebiliyorsunuz. 15 günlük hava durumu bilgisi sunan uygulamada Türkiye’deki deniz suyu sıcaklıklarını ve kar kalınlıklarını da görüntüleyebilmeniz mümkün. Hava tahminlerinin yanında, merkezi konumlardaki yaşam bilgilerine de NTV Hava uygulaması üzerinden erişebilirsiniz.

Yandex.Weather

İnternet için birçok faydalı araç sunan Yandex’in hava durumu uygulamasında 10 günlük hava durumu tahminini görüntüleyebiliyor, bulunduğunuz konumun saat başı hava tahminlerine ulaşabiliyorsunuz. Hava durumunu merak ettiğiniz konumları da listenize ekleyebilmenize olanak sağlayan Yandex Hava Durumu uygulamasında 2x1, 4x1 ve 4x2 boyutlarında widget’lar da sunuluyor.

MSN Hava Durumu

Microsoft tarafından geliştirilen MSN Hava Durumu uygulaması olası kötü hava koşullarına karşı planlama yapabilmeniz adına oldukça başarılı bir uygulama diyebilirim. Ayrıntılı bir şekilde saatlik, günlük ve 10 günlük hava tahminleri sunan uygulamada geçmiş hava durumu ortalamalarına da kolayca ulaşabilirsiniz. Hava durumunu öğrenmek istediğiniz şehirleri listenize ekleyerek hava durumunu kolayca öğrenebileceğiniz uygulamada şiddetli hava koşullarına karşı önceden bildirimler gönderiliyor.

BBC Weather

Hava durumunu ayrıntılı bir şekilde sizlere sunan BBC Weather uygulaması, kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Mevcut ve hissedilen sıcaklık, gece ve gündüz sıcaklıkları, saatlik tahminler, 48 saatlik ayrıntılı tahminler, 10 günlük tahminler ve analizler sunan uygulamada hava durumunu sosyal medya, e-posta ya da NFC aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sizin de bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz hava durumu uygulamaları varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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