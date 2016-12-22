Android Cihazınızı Hızlandırmak için Uygulanabilecek Basit Yöntemler

Her birimiz telefonlarının ve tabletlerinin hızlı olmasını ister. Bilhassa artık üçüncü yılını devirmiş cihazlarla ağır ağır yol alırken anlarız ki daha fazla hız her zaman daha iyidir. İşte bu hız tutkunluğuna paralel olarak Android cihazınızı hızlandırmak için uygulanabilecek bazı basit yöntemleri sizin için sıraladık.

Android için varsayılan uygulamalar ve varsayılan ayarlar, önceliğiniz hız ise her zaman en iyi seçenek değildir. Birkaç değişiklik yapmak ve cihazınızı karmaşadan uzak tutmak daha seri bir performans sağlayabilir.

Ana Ekranınızı Toparlayın

Eğer cihazınız yavaş bir işlemciye sahipse ve RAM konusunda da durum aynıysa sade bir ana ekran hızlanmaya yardımcı olabilir. Hareketli duvar kağıtları ve widget’lar cihazınızın üzerinde adeta bir kamburdur. Hatta bunlar arka planda güncellemeler yaparak cihazı daha da ağırlaştırır.

Farklı bir Başlatıcı (Launcher) Kullanın

Android cihazınızdaki varsayılan uygulama başlatıcısı genellikle cihazınızın maksimum özelliklerini teşhir etmek üzere tasarlanmıştır. Yani varsayılan başlatıcı cihazın sınırlarında dolaşırken hızdan ve etkinlikten bir haberdir. İşte bu noktada Play Store üzerinden farklı bir başlatıcı (launcher) edinebilirsiniz. Play Store’da cihaz hızını artırmak adına düzenlenmiş birçok başlatıcı var ve Nova Launcher bunlar arasında öne çıkıyor.

Tarayıcınızı Değiştirin

Android için varsayılan tarayıcının Chrome olduğunu biliyoruz. Dürüst olmak gerekirse Chrome çok da hız dostu bir tarayıcı sayılmaz. Bunun için farklı bir tarayıcı kullanabilirsiniz. Şuanda Android için en hızlı tarayıcı Puffin olarak görülüyor ancak Chrome’a yakın bir tarayıcı kullanmak isterseniz de Opera’yı deneyebilirsiniz.

Bazı Uygulamaların Silinmesi Gerekebilir

Kötü uygulamalar olarak adlandırdığımız bazı uygulamalar cihazı gerçekten çok ağırlaştırıyor. Hatta bunlar arasında piyasanın en ünlü uygulamaları da yer alıyor. Örneğin Snapchat bu konuda oldukça kötü bir nam saldı. Ayrıca Facebook uygulamasını silmek size en az daha fazla hız sağlar. Yerine alternatif bir Facebook uygulaması indirebiliriz. Ancak Snapchat kullanıcısı iseniz resmi uygulamadan başka bir seçeneğimiz yok maalesef.

Antivirüs Yazılımlarını Silin

Yalnızca Amazon ve Play Store gibi resmi mağazalardan uygulama indirdiğiniz sürece antivirüs yazılımları gereksizdir ve bu yazılımlar ciddi derecede cihazı yavaşlatıyor.

Otomatik Senkronizasyonu Kapatın

Sosyal medya uygulamaları ve haber, hava durumu gibi uygulamalar neredeyse 15 dakikada bir otomatik senkronizasyon yapıyor. İşte bu da cihazınızın yükünü artıran bir diğer faktör.

Düzenli Olarak Yeniden Başlatma

Son olarak Android cihazınızı belli aralıklarla yeniden başlatmanızda yarar var. Bu, cihazınızın düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Özellikle cihazının yavaşladığını fark ettiğinizde her gün olmasa da sık sık cihazınızı yeniden başlatın.

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