AMD Ryzen İşlemci ile Birlikte Hangi AM4 Anakartı Almalısınız

AMD'nin yoğun emek harcayarak sıfırdan inşa ettiği Zen çekirdek mimarisine sahip Ryzen işlemci ailesi nihayet ülkemiz de dahil olmak üzere bütün dünyada çıkış yaptı. AMD Ryzen işlemcilerin ilk olarak Ryzen 7 modelleri satışa sunuluyor. 1800X, 1700X ve 1700 işlemci modellerini kapsayan bu aile masaüstü bilgisayarlar için AMD'nin en yüksek performans sunan işlemcileri olacaklar. Yeni toplanacak oyun bilgisayarlarında bu segmentte AMD'nin de Intel karşısında rakip çıkarabilmesi güzel bir durum; zira uzun süredir Intel üst segmenti domine ediyor ve bu segmentteki fiyatları tek başına belirliyordu. Ryzen işlemcilerle birlikte Intel, Skylake ve Kaby Lake işlemcilerinin fiyatını aciliyetle aşağı çekti. Yapılan benchmarklar Ryzen işlemcilerin kendilerinden çok daha pahalı olan Intel işlemcileri geride bırakabildiğini gösteriyordu. Önümüzdeki günler içinde sizlere Ryzen oyun testlerimizi ve benchmark sonuçlarımızı paylaşacağız ve durumun nasıl olduğunu sergileyeceğiz.

Eğer Ryzen işlemci kullanacak yeni bir sistem toplamayı düşünüyorsanız veya eski AMD FX işlemcilerden sonra yeni Ryzen işlemcilere geçiş yapacaksanız kendinize yeni bir anakart satın almanız da gerekiyor; çünkü AMD, Zen mimarisiyle birlikte yeni AM4 anakart yapısına geçiyor.

AM4 anakartlar için 5 farklı yonga seti mevcut. Bu yonga setlerinden ilk aşamada 3 tanesi piyasaya sürülecek: X370, B350 ve A320. Gelecekte ise Mini-ITX sistemler, yani az yer kaplayan küçük sistemler için X300 ve A300 yonga setlerine sahip anakartlar satışa çıkacak. Eğer Ryzen işlemci alacaksanız bu anakartlardan hangisini seçeceksiniz? İşte ihtiyaçlarınızla bağlantılı olarak AMD Ryzen anakart tercihinizi nasıl yapacağınızı bu yazımızda açıklayacağız. İlk önce bu anakartlardan satışa ilk çıkan X370, B350 ve A320 yonga setine sahip anakartların ortak özelliklerine göz atalım:

AM4 Anakartların Ortak Noktaları

- Bütün AM4 anakartlarda USB 3.1 Gen 2 desteği bulunuyor. Bu sayede daha hızlı veri transferi yapan USB 3.1 Gen 2 depolama birimlerinden faydalanabiliyorsunuz

- AM4 anakartlar NVMe arayüzünü destekliyorlar. PCI Express tabanlı bu bağlantı şekli, klasik SATA arayüzüne göre SSD'lerin çok daha yüksek hızlara erişmelerini sağlıyorlar

- AM4 anakartlar PCI Express 3 destekli olarak geliyor

- AM4 anakartlarda 2 adet SATA Express bağlantısı bulunuyor

- AM4 anakartlar DDR4 RAM modüllerini destekliyor

Bu ortak noktaları belirttikten sonra ihtiyaçlarınıza göre size en uygun olacak AM4 anakartı belirleyelim

Overclock Yapmayı Düşünüyorsanız

Eğer RAM frekansınızı ve işlemci frekansınızı varsayılan değerlerinin yukarısına çıkaracaksanız X370 ve B350 yonga setine sahip anakartları tercih etmeniz gerekiyor. A320 yonga setine sahip AM4 anakartlar overclock desteklememekteler.

X370 yonga setine sahip anakartlar ile B350 yonga setine sahip anakartlar arasındaki temel fark ise X370 anakartların SLI ve Crossfire desteklemesi. Yani bu anakartlarda çift ekran kartıyla kuracağınız bir sistem oluşturabilirsiniz.

B350 anakartlarda 2 adet 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 yuvası, 2 adet 5 Gbps USB 3.1 Gen 1 yuvası (bu sayı harici kartlar veya kasa üzerindeki USB bağlantılarıyla 6'ya çıkabiliyor) ve 6 adet USB 2.0 yuvası bulunuyor. X370 anakartlarda ise daha fazla USB 3.1 Gen 1 yuvası bizi bekliyor. X370 anakart ile birlikte 6 adet 5 Gbps USB 3.1 Gen 1 yuvasına sahip oluyorsunuz (bu sayı harici kartlar veya kasa üzerindeki USB bağlantılarıyla 10'a çıkabiliyor).

Özetle; X370 anakartlar ile SLI veya Crossfire yaparak 2 ekran kartlı bir sistem oluşturabilir, daha fazla USB 3.1 cihazı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Eğer tek ekran kartı kullanacaksanız ve sahip olduğunuz USB 3.1 cihazlar az sayıdaysa B350 anakartlar işinizi görecektir. B350 anakartlarda USB 3.1 yuva sayılarının hiç de az olmadığını belirtmekte fayda var.

Overclock Yapmayı Düşünmüyorsanız

Eğer işlemcinizi ve RAM'lerinizi varsayılan frekanslarında kullanmayı, sisteminizde tek ekran kartı kullanmayı düşünüyorsanız A320 anakartlar sizin için ekonomik bir çözüm olabilir. Bu anakartlarda overclock yapmanız mümkün değil. A320 anakartlar üzerinde sadece temel özelliklere yer veriliyor.

A320 yonga setine sahip anakartlarda sadece 2 RAM yuvasına sahip modeller bulunmakta. Bu nedenle çok sayıda RAM modülü kullanmayı düşünüyorsanız A320 anakartların bu özelliğine dikkat etmenizde fayda var.

A320 anakartlarda 1 adet 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 yuvası, 2 adet 5 Gbps USB 3.1 Gen 1 yuvası (bu sayı harici kartlar veya kasa üzerindeki USB bağlantılarıyla 6'ya çıkabiliyor) ve 6 adet USB 2.0 yuvası yer alıyor. A320 anakartlarda B350 ve X370 anakartlarla karşılaştırıldığında daha az SATA 3 bağlantısı bulunuyor. Bu nedenle çok sayıda sabit disk ve optik sürücü kullanacaksanız bu durumu dikkate almanızda fayda var.

Ekonomik Bir Sistem Toplamayı Düşünüyorsanız

Eğer bütçeniz sınırlıysa A320 ve B350 anakartları gözden geçirebilirsiniz. A320 size en ekonomik çözümü sunacaktır; buna karşılık overclock ve SLI/Crossfire düşüncesinden vazgeçmeniz gerekecek. Daha az Sata 3 ve USB 3.1 bağlantısı da sizi bekliyor. Çoğu A320 anakart sadece 2 RAM yuvasıyla birlikte geliyor. B350 anakartlar biraz daha yüksek fiyatlılar; fakat overclock imkanı sunuyorlar ve 4 RAM yuvasına sahipler. B350 anakartlarda da A320 anakartlar gibi 2 ekran kartı kullanamıyor, Crossfire veya SLI yapamıyorsunuz.

Bu bilgiler doğrultusunda bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir AM4 anakart tercihi yapabilirsiniz.

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