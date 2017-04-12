AMD Ryzen 5 1600X ve 1500X İncelemesi

AMD, geçtiğimiz aylarda Ryzen 7 serisi işlemcilerini satışa sunmuş, uzun bir süredir Intel'in tekeline bıraktığı üst segmente iddialı bir çıkış yapmıştı. AMD, Ryzen işlemcilerinde kullandığı Zen mimarisini hazırlarken büyük emek harcamış, FX işlemcileri ve önceki işlemci ailelerindeki eksikleri gidermek için çabalamıştı.

AMD'nin Ryzen 7 işlemcilerinin ardından Ryzen 5 işlemciler de nihayet satışa sunuldu. Ülkemizde oyun bilgisayarı toplamayı planlayan kullanıcıların gözü Ryzen 5 işlemcilerdeydi; çünkü bu işlemci ailesi fiyat/performans oranı bir hayli yüksek olacak işlemciler içeriyordu. Bu inceleme yazımızda da 6 çekirdekli Ryzen 5 1600X ve 4 çekirdekli Ryzen 5 1500X işlemcileri detaylı olarak inceleyecek Intel'in 4 çekirdekli i7 6700K işlemcisi ile karşılaştırma yaparak benchmark ve oyun testleri ile oyun performansı ve render performanslarını ölçeceğiz. Son olarak da test sonuçlarımızı göz önünde bulundurarak genel değerlendirmemizi yapacağız.

İncelememize başlamadan önce ilk olarak elimizdeki işlemcilerin özelliklerini ve fiyatını listeleyerek karşılaştıralım. Sonrasında ise test sistemimize göz atalım ve hangi şartlar altında test yaptığımızı görelim.

Ryzen 5 1600 X, Ryzen 5 1500 X ve i7 6700K Özellikleri ve Fiyatları

İşlemci Modeli Çekirdek/Thread Sayısı Çalışma Frekansı Yük Altında Çalışma Frekansı L3 Önbellek Güç Tüketimi (TDP) Satış Fiyatı (Yaklaşık)

Ryzen 5 1600X 6/12 3.6 GHz 4.0 GHz 16 MB 95 W 1.175 TL

Ryzen 5 1500X 4/8 3.5 GHz 3.7 GHz 16 MB 65 W 885 TL i7 6700K

4/8 4.0 GHz 4.2 GHz 8 MB 91 W 1.450 TL

Görüleceği üzere elimizdeki işlemcilerden çekirdek frekansı en yüksek olanı i7 6700K. İşlemci çarpanı açık olan bu işlemci ile overclock yapılabiliyor. AMD'nin bütün Ryzen işlemcileri ise işlemci çarpanları açık olarak geliyor, yani hepsini varsayılan hızlarının yukarısına çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca testimizdeki Ryzen işlemciler XFR özelliğine sahipler. Yani bu işlemciler, soğutma çözümünüzün verimliliğine bağlı olarak otomatik olarak çekirdek hızlarını yukarı çekiyorlar ve boost frekanslarının da üzerine çıkabiliyorlar.

Bir sonraki sayfamızda ise testimizde kullandığımız sistemi, yazılımları ve test şartlarını listeleyeceğiz.