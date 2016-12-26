AKK Dolunca Yapabileceğiniz 10 Şey

Gün geçmiyor ki AKK - Adil Kullanım Kotası hayatlarımızı bize zindan etmesin. 90'lı yıllarda hayatımıza giren internet ile birlikte yeni bir çağa adım atmıştık. Artık bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, internet eğlencenin yeni adresi olmuştu. Gelişen teknolojiyle birlikte sanal içerikler de daha kaliteli hale geldi. Eskiden 144p çözünürlükten bile düşük çözünürlüğe sahip videoları internet üzerinde seyretmeye çalışırken günümüzde 4K, hatta 8K kalitede videoların internet üzerinden yayını yapılıyor. Bilgisayar ve konsol oyunları birkaç MB kapasiteli disketlerin içine sığarken günümüzde 100 GB'a varan boyutlara ulaşabiliyorlar. Üstelik bu oyunlar için yayınlanan güncellemeler devasa boyutlarıyla evlere ateşler salabiliyor. Eğer siz de bizim gibi kendiniz içerik üretiyor ve bu içerikleri paylaşmak istiyorsanız da GB'lar boyunda videoları internet üzerinde video servislerine yüklemeniz gerekiyor.

Oyun, müzik ve video gibi sanal içeriklerin boyutları artsa da ülkemizde maalesef ki internet altyapısı bu teknolojik gelişime ayak uyduramadı. Halen fiberoptik altyapının ulaşmadığı birçok yer mevcut. ADSL gibi bağlantılar ise hem dosya gönderme (upload) hem de indirme (download) anlamında çağımızın dışında kalıyor. Bütün bunlara ilave olarak hızlı bağlantıya sahip olsanız bile Adil Kullanım Kotası nedeniyle bu hızdan faydalanamıyorsunuz. Ayın ilk 5-10 günü ortalama hızda internet kullanıp geri kalan günlerde ADSL bağlantılarının ilk çıktığı dönemlerdeki düşük hızlarda internet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta içerikler daha kaliteli hale gelse de internet bağlantımız nedeniyle bu içeriklere erişmemiz imkansızlaşıyor.

Eğer AKK ile nasıl baş edeceğinizi ve kotanızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi merak ediyorsanız Frodo reisimizin sözlerine kulak vermenizde fayda var:

Bu yöntemler ile AKK'nin dolmasını geciktirebilir, ama sonsuza dek AKK'den kaçamazsınız; çünkü ülkemizdeki kotalar komik seviyede. Yani AKK'nin dolması kaçınılmaz bir son. Peki AKK dolunca ne yapılır? İşte bu yazımızda da krizi fırsata dönüştürebilmeniz için AKK dolunca yapılabilecek şeyler listesi hazırlayacağız. Şimdi derin bir nefes alın ve sonrasında alttaki maddelere göz atın:

Kendi Kotasız, Limitsiz, Sınırsız Ağınızı Kurun

AKK'nin dolmuş olması bilgisayar başında yeterince vakit geçirdiğiniz anlamına geliyor olabilir. Bu da dışarı çıkma, güneşi görme ve arkadaşlarınızı arayıp sorma vaktinizin gelmiş olması demek.

Unutmayın ki arkadaşlar arasındaki ağ hiçbir limite, sınıra veya kotaya sahip değil. Arkadaşlarınızla toplandığınızda kota dolar mı derdi olmadan sohbet edebilir ve hatta uzun eşek oynayabilirsiniz. Eğer hiç arkadaşım yok diyorsanız AKK dolunca yeni arkadaş edinmek için ilk adımı atabilirsiniz.

Spor Yapın

AKK'nin dolması hamlamış vücudunuzu şekle sokmak için iyi bir fırsat olabilir. Mekikler, şınavlar, ip atlamalar, yürüyüşler, yoga gibi aktiviteler hem kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak hem de sağlıklı yaşamanıza katkıda bulunacaktır.

Müzik Yapın

Eğer AKK dolunca sevdiğiniz oyunun inmesine günler kaldıysa, izleyeceğiniz videonun yüksek çözünürlükte yüklenmesine saatler kaldıysa bu boşluğu doldurabilecek en güzel uğraşlardan birisi müzik. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek zor bir süreç; fakat zoru başarmayı seviyorsanız çabuk dolan AKK'ye teşekkür edebilirsiniz; çünkü size enstrüman çalışmaya ayırabileceğiniz bolca vakit sunuyor. Hatta işi bir adım öteye götürüp yukarıdaki abimizin yaptığı gibi kendi enstrümanlarınızı yapmaya kalkışabilirsiniz.

Yemek Yapmayı Öğrenin

Yemek yaparak hem kendinizi doyurabilir, hem partnerinizin gönlüne giden yolun kapısını açabilir, hem de sabırsız aile üyelerinizin sert tepkilerinden kurtulabilirsiniz. Çoğu zaman yemek yapmak bir meditasyon gibi olabiliyor. Özellikle de kendi tariflerinizi yaratmaya ve farklı lezzetler keşfetmeye başlayınca. Belki bu işi profesyonelliğe taşıyarak ek bir meslek sahibi bile olabilirsiniz.

Okeye 4. Olabilirsiniz

İnternetin yaygınlaşması, masa oyunlarının sanal dünyaya taşınmaya başlamasıyla birlikte kahvehanelerdeki sandalyenizi terk ettiniz, arkadaşlarınızı yüz üstü bıraktınız. Artık mahallenizin esnafıyla tavla bile oynamayan hayırsız kişiliğinizi temize çıkarabilmek için AKK'nin dolmasını bir fırsat olarak görün ve okey masalarında sizi özlemiş arkadaşlarınızla hasret giderin, mahallenizin esnafının gönlünü alın.

Ruh İkizinizi Bulmak İçin Yola Çıkın

Kim bilir, belki o da sizin gibi AKK'nin dolmuş olmasına lanet okuyordur. AKK dolduktan sonra ay sonuna kadar indirme işlemi devam edecek videoları, oyunları ve şarkıları sıralayın ve belki de hayatınızın geri kalanını paylaşacağınız, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta ve AKK dolduğunda birlikte olacağınız hayat arkadaşınızı aramaya başlayın.

Kendinize Bakın

AKK'nin akıp gittiği, odanızda ışıksız geçen ayların ardından güneş ışığı altında insan karşısına çıkmaya hazır mısınız? Cevabınız hayırsa traş olma, yüz maskesi yapma, sıcak köpüklü banyo yapma zamanınız gelmiş demektir. Spor yapmakla kişisel bakımı birleştirildiğinizde reklamların aranılan yüzü olmanızın önündeki tek engel yenilenen AKK. Varlığı da dert yokluğu da dert kotasını sevdiğiminin.

AKK Kalksın Diye Savaşın

Madem AKK'den bu kadar şikayetçiyiz, neden AKK'nin kaldırılması için mücadele etmiyoruz değil mi? Hazır AKK'niz de dolmuşken AKK karşıtı kampanyalara destek verebilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda bir grup gencin başlattığı kampanya sonucunda AKK konusu Meclis gündemine girmiş ve ilk defa ciddi olarak eleştirilmişti. Bunun üzerine de konu hakkında düzenlemeler yapılmasının planlandığı bilgileri paylaşılmıştı. Demek ki küçük bir girişim sonuç doğuran bir eyleme dönüşebiliyormuş.

Adil Kullanım Kotası Saçmalığı Meclis'e Taşındı!

AKK Konusunda İç Açıcı Gelişmeler Var!

Yabancı Dil Öğrenin

Baktınız AKK kaldırılsın diye savaşsanız bile bu işten sonuç çıkmayacak, AKK'nin olmadığı ya da kotanın çok daha yüksek olduğu ülkelere, yeşil çayırlara, karla kaplı bayırlara göçmek için yavaştan yabancı dil öğrenmeye bakın. Bu ülkelere göçemeseniz bile en azından yabancı dil bilginiz sayesinde ek bir iş bulabilir, kota aşım ücretinin parasını çıkarabilirsiniz.

Evsizlere, Yaşlılara ve Sokak Hayvanlarına Yardım Edin

Dünyada AKK'nin sınırsız olmasından daha büyük mutluluk verecek şeyler de var. Özellikle soğuk havalarda yardıma daha da çok ihtiyacı olan evsizlere, kimsesizlere ve sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak ve yüzlerindeki mutluluğu görmek paha biçilemez bir duygu.

İhtiyaç duyan birine yardımcı olmayı sadece maddi yardım olarak düşünmeyin. Çoğu konuda emeğe ve iş gücüne, manevi desteğe de ihtiyaç duyuluyor. Evsizlere kalacak yer, sokak hayvanlarına barınak inşa edilmesi ve temizliklerinin yapılması, gıda ve mama gibi maddelerin taşınması, yaşlıları ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorup onların yüzünü güldürmek yapabileceğiniz işler arasında. Yaşadığınız yerdeki yardım kuruluşlarına başvurarak size ihtiyaçları olup olmadığını sorabilir ve farklı canlar için dünyayı daha güzel bir yer yapabilirsiniz.

AKK'siz günlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.

Yavaş İnternetle Baş Edebilmenizi Sağlayacak 9 Küçük Öneri