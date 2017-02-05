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Akıllı Telefonlarınızı Daha Güvenli Yapacak 6 Uygulama

Mobil

- 05.02.2017 -
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Akıllı Telefonlarınızı Daha Güvenli Yapacak 6 Uygulama

Akıllı telefonların sunduğu imkanlar arttıkça, bizler de neredeyse tüm dünyamızı cebimizde taşır hale geldik. Mesajlar, ödeme bilgileri, kişiler, müzik koleksiyonu ve daha uzayıp gidebilen bu listedeki verilerimizi korumak da çok büyük önem taşıyor. Bizler de bunu düşündük ve akıllı telefonlarınızı daha güvenli yapacak 6 uygulamayı sizler için listeledik.

1. LastPass

lastpass

İnternet üzerindeki platformlarda bulunan hesaplarınızın giriş bilgilerini yönetmek için LastPass uygulamasını kullanmak, verimlilik ve güvenlik açısından önemli bir fark yaratabilir. Sosyal medya, alışveriş siteleri, çeşitli internet sitelerinde yer alan hesaplarınızın bilgilerini LastPass uygulaması ile güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Hesaplarınızın giriş bilgilerini sürekli unutuyorsanız, LastPass size bu anlamda da büyük kolaylık sağlayacaktır. Yapmanız gereken tek şey, LastPass parolanızı hatırlamak olacaktır. Yeni şifre oluşturmakta güçlük çekiyorsanız, sizin için yeni şifreler üretebilen şifre üreticisi de uygulamaya dahil olarak geliyor. Mobilde Android ve iOS üzerinde çalışan uygulama Windows, MacOS ve Linux işletim sistemli cihazlarda da çalışıyor ve böylece tüm cihazlarınızda şifrelerinizi koruyabiliyorsunuz.

İndir2.6 MB
LastPass Android
LastPass Android Android İçin Şifre Yönetim Uygulaması

İndir4 MB
LastPass iOS
LastPass iOS iPhone, iPad, iPod Touch İçin Şifre Yönetim Uygulaması

2. Signal

signal

Güvenli mesajlaşma uygulaması olan Signal, bu alanda en iyi uygulamalardan biri diyebilirim. Grup sohbetleri, VoIP telefon görüşmeleri, okundu bilgisi ve daha birçok özellik sunan uygulama uçtan uca şifreleme protokolü kullanıyor. Yani, konuşmalarınızın takip edilmesi imkansız hale geliyor. Kullanımı da oldukça kolay olan uygulamayı, yine Signal kullanan arkadaşlarınızla kullanabiliyorsunuz.

İndir
Signal Android
Signal Android Android İçin Güvenli Mesajlaşma Platformu

İndir8.7 MB
Signal iOS
Signal iOS iPhone ve iPad için Telefon Görüşmesi Şifreleme Uygulaması

3. Orbot Tor Proxy

orbot tor proxy

Ziyaret ettiğiniz web sitelerine girmenizin kendinize göre gerekçeleri varsa ve bunu kendinize saklamak istiyorsanız Orbot Tor Proxy uygulamasından faydalanabilirsiniz. Android cihazlarınızda anonim gezinme ve mesajlaşma imkanı sunan uygulama, tüm verilerinizi dünya üzerindeki onlarca farklı sunucu üzerinden dolaştırarak takip edilme ihtimalinizi olabildiğince düşürüyor.

Orbot Tor Proxy uygulamasının bir başka güzel özelliği ise sansürlenmiş web sitelerine erişim imkanı sağlaması diyebilirim. Ancak, internet erişiminizin biraz yavaşlayacağını da bilmenizde fayda var.

İndir5.2 MB
Orbot Tor Proxy Android
Orbot Tor Proxy Android Android İçin Kişisel Gizlilik ve Proxy Uygulaması

4. Onion Browser

onion browser

Apple kullanıcıları da Tor ağından faydalanma konusunda yoksun değiller. iPhone ve iPad cihazlarda Tor’un en iyi alternatiflerinden biri Onion Browser diyebilirim. Android cihazlar için sunulan Orbot Tor Proxy gibi tarama işlemini şifreli, anonim ve takip edilmesi zor hale getiren uygulamanın arayüzü her ne kadar çirkin gözükse de, sunduğu özellikler için kullanmaya değer.

İndir24.9 MB
Onion Browser iOS
Onion Browser iOS iPhone ve iPad için Güvenli Tarayıcı Uygulaması

5. Opera VPN

opera vpn

VPN uygulamaları internete bağlandığınızda tüm verilerinizi güvence altına almaya yarıyor. Böylece kişisel verilerinizin gizliliğini koruma altına alabiliyorsunuz. VPN uygulamaları kategorisinde yüzlerce uygulama var ancak, işe yarayan ve güvenilir olanları düşündüğümüzde bu sayı oldukça düşük sayılara ulaşıyor. Opera VPN, ücretsiz olarak sunulan ve çevrimiçi ortamda güvenliğinizi sağlayan bir VPN uygulaması. Elbette tüm hünerleri bunlarla sınırlı değil. Reklam izleyicilerini engelleyen ve bulunduğunuz konumu da değiştirmenize olanak sağlayan Opera VPN, telefonunuzun güvenliğini artırıyor.

İndir40 MB
Opera VPN iOS
Opera VPN iOS iPhone ve iPad İçin Tamamen Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir46 MB
Opera VPN Android
Opera VPN Android Android için Ücretsiz VPN Uygulaması

6. CCleaner

ccleaner

Android işletim sistemi, telefonunuzun depolama alanında büyük bir alan kaplayan gereksiz dosyaları oluşturma gibi bir kötü alışkanlığa sahip. Masaüstü cihazlarda dosya temizleme konusunda oldukça başarılı sonuçlar veren CCleaner uygulaması Android cihazlarda da kullanılabiliyor ve önemsiz dosyaları tespit ederek depolama alanını rahatlatıyor.

CCleaner uygulaması ile önbelleğe alınmış dosyaları, tarama geçmişleri ve başkalarının görmesini istemediğiniz dosyalarınızı temizlemek oldukça kolay hale geliyor.

İndir2.4 MB
CCleaner Android
CCleaner Android Android için Optimizasyon ve Temizleme Uygulaması

İndir8.41 MB
CCleaner
CCleaner Sistem Bakım, Temizleme ve Optimizasyonu

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Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 05.02.2017

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