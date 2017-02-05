Akıllı Telefonlarınızı Daha Güvenli Yapacak 6 Uygulama

Akıllı telefonların sunduğu imkanlar arttıkça, bizler de neredeyse tüm dünyamızı cebimizde taşır hale geldik. Mesajlar, ödeme bilgileri, kişiler, müzik koleksiyonu ve daha uzayıp gidebilen bu listedeki verilerimizi korumak da çok büyük önem taşıyor. Bizler de bunu düşündük ve akıllı telefonlarınızı daha güvenli yapacak 6 uygulamayı sizler için listeledik.

1. LastPass

İnternet üzerindeki platformlarda bulunan hesaplarınızın giriş bilgilerini yönetmek için LastPass uygulamasını kullanmak, verimlilik ve güvenlik açısından önemli bir fark yaratabilir. Sosyal medya, alışveriş siteleri, çeşitli internet sitelerinde yer alan hesaplarınızın bilgilerini LastPass uygulaması ile güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Hesaplarınızın giriş bilgilerini sürekli unutuyorsanız, LastPass size bu anlamda da büyük kolaylık sağlayacaktır. Yapmanız gereken tek şey, LastPass parolanızı hatırlamak olacaktır. Yeni şifre oluşturmakta güçlük çekiyorsanız, sizin için yeni şifreler üretebilen şifre üreticisi de uygulamaya dahil olarak geliyor. Mobilde Android ve iOS üzerinde çalışan uygulama Windows, MacOS ve Linux işletim sistemli cihazlarda da çalışıyor ve böylece tüm cihazlarınızda şifrelerinizi koruyabiliyorsunuz.

2. Signal

Güvenli mesajlaşma uygulaması olan Signal, bu alanda en iyi uygulamalardan biri diyebilirim. Grup sohbetleri, VoIP telefon görüşmeleri, okundu bilgisi ve daha birçok özellik sunan uygulama uçtan uca şifreleme protokolü kullanıyor. Yani, konuşmalarınızın takip edilmesi imkansız hale geliyor. Kullanımı da oldukça kolay olan uygulamayı, yine Signal kullanan arkadaşlarınızla kullanabiliyorsunuz.

İndir Signal Android Android İçin Güvenli Mesajlaşma Platformu

3. Orbot Tor Proxy

Ziyaret ettiğiniz web sitelerine girmenizin kendinize göre gerekçeleri varsa ve bunu kendinize saklamak istiyorsanız Orbot Tor Proxy uygulamasından faydalanabilirsiniz. Android cihazlarınızda anonim gezinme ve mesajlaşma imkanı sunan uygulama, tüm verilerinizi dünya üzerindeki onlarca farklı sunucu üzerinden dolaştırarak takip edilme ihtimalinizi olabildiğince düşürüyor.

Orbot Tor Proxy uygulamasının bir başka güzel özelliği ise sansürlenmiş web sitelerine erişim imkanı sağlaması diyebilirim. Ancak, internet erişiminizin biraz yavaşlayacağını da bilmenizde fayda var.

4. Onion Browser

Apple kullanıcıları da Tor ağından faydalanma konusunda yoksun değiller. iPhone ve iPad cihazlarda Tor’un en iyi alternatiflerinden biri Onion Browser diyebilirim. Android cihazlar için sunulan Orbot Tor Proxy gibi tarama işlemini şifreli, anonim ve takip edilmesi zor hale getiren uygulamanın arayüzü her ne kadar çirkin gözükse de, sunduğu özellikler için kullanmaya değer.

5. Opera VPN

VPN uygulamaları internete bağlandığınızda tüm verilerinizi güvence altına almaya yarıyor. Böylece kişisel verilerinizin gizliliğini koruma altına alabiliyorsunuz. VPN uygulamaları kategorisinde yüzlerce uygulama var ancak, işe yarayan ve güvenilir olanları düşündüğümüzde bu sayı oldukça düşük sayılara ulaşıyor. Opera VPN, ücretsiz olarak sunulan ve çevrimiçi ortamda güvenliğinizi sağlayan bir VPN uygulaması. Elbette tüm hünerleri bunlarla sınırlı değil. Reklam izleyicilerini engelleyen ve bulunduğunuz konumu da değiştirmenize olanak sağlayan Opera VPN, telefonunuzun güvenliğini artırıyor.

6. CCleaner

Android işletim sistemi, telefonunuzun depolama alanında büyük bir alan kaplayan gereksiz dosyaları oluşturma gibi bir kötü alışkanlığa sahip. Masaüstü cihazlarda dosya temizleme konusunda oldukça başarılı sonuçlar veren CCleaner uygulaması Android cihazlarda da kullanılabiliyor ve önemsiz dosyaları tespit ederek depolama alanını rahatlatıyor.

CCleaner uygulaması ile önbelleğe alınmış dosyaları, tarama geçmişleri ve başkalarının görmesini istemediğiniz dosyalarınızı temizlemek oldukça kolay hale geliyor.

Android için En İyi 10 Güvenlik Uygulaması

iPhone'unuzu Daha Güvenli Yapmanın 5 Yolu