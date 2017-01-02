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Adres ve Konut Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Nasıl yapılır

- 02.01.2017 -
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adres ve konut kodu sorgulama

Özellikle DASK (Doğal Afet Sigortası) poliçelerinde yer alan adres kodunun ne olduğunu ve ne işe yaradığını pek çok kimse merak etmiştir. Konutlarımızı bulunduğu konuma göre sembolize eden bu rakamlarla ilgili bilinmeyenleri yazımızda sizler için derledik.

Adres ve Bina Kodu Nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli bir projesi olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin bir bileşeni olarak varlık gösteren adres ve bina kodu uygulaması bilgi toplumu olma yolunda atılmış kayda değer adımlarından biri. Nitekim bu sistemle Türkiye'mizin 81 il 919 ilçe 32034 mahallesinde yer alan tüm konutlara ve adreslerine ilişkin 10 hanelik benzersiz bir numara verildi. Böylece ülkemizdeki tüm konutlar ve konumları sayısal bir kimliğe kavuşmuş oldu.

adres kodu öğrenme

Adres Kodu Ne İşimize Yarayacak?

Konutlarımızla ilgili işlemlerde daha spesifik bilgi sunması açısından önemlidir. "Orda garşıda ki AVM'nin yanındaki beyaz ev bizim" gibi yurdumuz insanının o benzersiz üslubuyla verdiği adres tarifinin yerini günümüz dijital dünyasında artık benzersiz ID'ler alacak. Bu durum konutlar üzerine yapılan sigorta, sözleşme ve benzeri durumlarda büyük kolaylık sağlayacak.

Öte yandan bu sistemle gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunan kişileri de tespit etmek mümkün. Nitekim bu devasa sistem konut numaralarıyla TC Kimlik numaralarını eşleyebilen bir yapıda. Bu adrese gidip deneme yapabilirsiniz.

adres kodu öğrenme

Formdaki verileri doldurduktan sonra DOĞRULA seçeneğine tıklayıp sonucu görebiliriz.
adres kodu öğrenme
Buradan yetkililerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu güzel sistemle TC Kimlik numarası ve adres eşleştirmesi saniyeler içinde yapılıyorsa gerek resmi işlemlerde gerekse özel işlemlerde klişe haline gelmiş "İkametgah belgesi getir" uygulamasının derhal son bulması gerekir. Bu düzenleme vatandaşları büyük bir zaman israfından kurtaracağı gibi gereksiz kağıt tüketiminin de önüne geçerek ormanlarımızın gereksiz yere katledilmesine de mani olur.

Adres ve Bina Kodu Nasıl Öğrenilir?

Herhangi bir binaya ait adres kodunu öğrenmek için ise DASK (Doğal Afetler Sigorta Kurumu)'nun web sitesini kullanabilirsiniz.
adres kodu öğrenme
adres kodu öğrenme
adres kodu öğrenme
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Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 02.01.2017

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