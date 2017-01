2017'de Satış Rekorları Kırabilecek 9 FPS Oyunu

2016 ne kadar strateji oyunları için cennet gibi bir yıl idiyse, 2017 de FPS sevenler için böyle olmaya aday. Prey, Quake gibi büyük yapımların yanı sıra bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilen oyunlar da FPS oyuncularına hitap edecek cinsten. Her türlü oyunla birlikte tam bir şenlik içerisinde geçecek olan 2017'de çıkacak FPS oyunlarını derlediğimiz bu yazımızda, gözünüzden kaçan oyunları da görebilirsiniz.

Nereyse her türlü FPS türüne hitap eden yapımın çıkacağı bu sene listemizde olmasa da bir Call of Duty oyunu geleceği de kesin. İkinci Dünya Savaşı yıllarına döneceği söylenen 2017 sürüm Call of Duty henüz duyurulmadığından listemize alamadıysak da aklınızın bir köşesinde o da olsun. Keza Battlefield tarafından da yeni bir oyunun gelmesi muhtemel; ancak bu oyun Battlefield 1'den sonra seriye girecek yeni bir ana oyun olmayacaktır muhtemelen. Çok da söz uzatmadan işte bu yıl çıkacak oyunlar:

9- Quake Champions

FPS oyunlarının kaderini değiştiren yapımlardan bir tanesi olan Quake, yenilenmiş grafikleriyle tekrar karşımıza çıkıyor. Hızlı ve amansız oynanışıyla gönüllerimize taht kurmuş olan oyun, o eski oynanışını sabit tutarak tekrar çıkacak. Her ne kadar eskinin yeni nesile nasıl aktarılacağını bilemezsek de eğer başarılabilirse milyonlarca oyuncuya ulaşması şimdiden çok muhtemel.

Yayımcı : Bethesda

: Bethesda Yapımcı : id Software, Saber Interactive

: id Software, Saber Interactive Çıkış Tarihi : 2017

: 2017 Platform: PC

8- Get Even

Polonyalı The Farm 51 isimli oyun stüdyosu tarafından yıllardır geliştirilmeye devam edilen Get Even, bir sür psikolojik korku oyunu olacak. Birinci kişi bakış açısıyla oynayacağımız bu oyunda, hayatta kalma ögelerinin de olacağı söyleniliyor. Bir hayli ilginç bir yapısı ve bu türü seven oyuncular için ilgi çekici tarafları olan oyun, dikkate değer FPS oyunlarının başında geliyor.

Yayımcı : Bandai Namco

: Bandai Namco Yapımcı : The Farm 51

: The Farm 51 Çıkış Tarihi : Bahar 2017

: Bahar 2017 Platform: PC, PS4, Xbox One

7- Dead Island 2

Dead Island serisini sizlere tekrar tekrar anlatmanın bir anlamı yok; ancak ikinci oyunun yapımcısının el değiştirdiğini söyleyelim. İlk oyun geçtiğimiz günlerde Dying Light ile tekrar karşımıza çıkan Techland tarafından yapılmıştı. Ardından stüdyo, oyunun isim haklarını Deep Silver'a satmıştı. Avrupa'nın en büyük oyun dağıtımcılarından olan Deep Silver da oyunu geliştirmesi için anlaştığı ilk stüdyo ile sorunlar yaşayınca, geliştirme sürecini Sumo Digital'e aktarmıştı. Bütün bu değişiklikten sonra ilk oyunun tadı bulunabilir mi bilinmez ama yine iyi bir FPS oyunu olacağından şüphemiz yok.

Yayımcı : Deep Silver

: Deep Silver Yapımcı : Sumo Digital

: Sumo Digital Çıkış Tarihi : 2017

: 2017 Platform: PC, PS4, Xbox One

6- Prey

İlki 2006 yılında çıkan ve çok sevilen Prey'in devamının yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Fakat uzun süren yapım süresi ve birkaç iptaldan sonra Prey 2'nin hiç gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştık. Fakat Bethesda beklenmedik bir çıkış yaparak, serinin yeni oyununu duyurdu. Arkane Studios tarafından geliştirilecek olan Prey, ilk oyunun devamı olmak yerine onu tekrar anlatacak ve seriyi tekrar başlatacak.

Yayımcı : Bethesda

: Bethesda Yapımcı : Arkane Studios

: Arkane Studios Çıkış Tarihi : 2017

: 2017 Platform: PC, PS4, Xbox One

5- Insurgency: Sand Storm

Sonuna kadar gerçekçiliği tatmak ister misiniz? Insurgency, ilk oyunuyla bunu yakalamayı başarmış ve oyuncuları gerçek bir savaş deneyiminin içerisine sokmuştu. Oyuna ne harita ne de başka bir görsel bulunuyordu. Düşmanlarınızın yerlerini tamamen seslere göre tespit ediyor, tek kurşunda ölüyor ve öyle deli dana gibi koşturmadan siper alarak ilerliyordunuz. Yeni oyun da hem PC hem de konsollar için bu heyecanı tekrar yaşatacak.

Yayımcı : Focus Home Interactive

: Focus Home Interactive Yapımcı : New World Interactive

: New World Interactive Platforms : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Çıkış Tarihi: 2017

4- Resident Evil 7

2017'nin en bomba çıkışı muhtemelen Resident Evil 7 tarafından yapılacak. Ocak ayıyla birlikte raflardaki yerini alacak oyun, birkaç oyundur özünden koptuğu söylenen Resident Evil serisini tekrar eski günlerine döndürmek için gelecek. Gerçi bunu TPS değil de FPS açışıyla yapmaya çalışacak; ama bugüne kadar çıkan bütün videolar ve oynanış görüntüleri, bizleri iyi bir oyunun beklediğini gösteriyor!

Yayımcı : Capcom

: Capcom Yapımcı : Capcom

: Capcom Çıkış Tarihi : Ocak 24, 2017

: Ocak 24, 2017 Platform: PC, PS4, Xbox One

3- Batallion 1944

Yeni nesilde hazırlanmış bir İkinci Dünya Savaşı oynamak istemez miydiniz? İşte bu eksikliği çıkarmak için gelen Batallion 1944, iyi grafikleri ve iadere eder oynanışıyla birlikte karşımıza çıkıyor.

Yayımcı : Bulkhead Interactive

: Bulkhead Interactive Yapımcı : Bulkhead Interactive

: Bulkhead Interactive Çıkış Tarihi : Mayıs 2017

: Mayıs 2017 Platform: PC, PS4, Xbox One

2- Rising Storm 2: Vietnam

Rising Storm serisinin ilk oyunu 2013 yılında piyasaya sürülmüş ve o yıl katıldığı ödül törenlerinden "En İyi Çok Oyunculu Oyun" ödüllerini toplayıp gelmişti. O seriyi devam ettirecek ve bizi Vietnam savaşının ortasına götürecek olan oyun, 2017'nin dikkat çekenleri arasında yer alıyor.

Yayımcı : Tripwire Interactive

: Tripwire Interactive Yapımcı : Tripwire Interactive, Antimatter Games

: Tripwire Interactive, Antimatter Games Çıkış Tarihi : 2017

: 2017 Platform: PC

1- Strafe

1996 yılına dönmeye hazır mısınız? Strafe hem tanıtım videosu hem grafikleri hem de oynanışıyla bizleri zamanda yolculuğa çıkaracak ve Quake'in o yıllarda yaptığını 2017'de yapmaya çalışacak. Fakat Quake Champions gibi bir rakibinin olduğu bir noktada ne kadar başarılı olacağını bilmek de imkansız. Yine de oyunun tanıtım videosunun bir kez olsun izlenmesi gerektiğini söyleyelim.

Yayımcı : Devolver Digital

: Devolver Digital Yapımcı : Pixel Titans

: Pixel Titans Çıkış Tarihi : Early 2017

: Early 2017 Platform: PC, OS X, PS4

Türk Yapımı FPS Oyunu The Last One Steam'de Desteğinizi Bekliyor!

Blizzard Yeni Bir FPS Oyunu Geliştiriyor Olabilir