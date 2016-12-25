2017'de Görebileceğimiz Muhtemel Web Tasarım Eğilimleri

2016 yılının sonlarına doğru gelirken geriye doğru baktığımızda, bul yıl inanılmaz sayıda web sitesi tasarımı gördük. Bu sebeple 2017’nin web sitesi tasarımı için neler getireceği de merak konusu oldu diyebilirim. Bizler de bu web sitelerinden yola çıkarak 2017’de web tasarımında karşılaşabileceğimiz eğilimleri sizlerle paylaşalım istedik.

İçeriği Vurgulama

Yan menüler, üstbilgiler, afiş reklamları, kenar çubuğu reklamları, harekete geçirici mesajlar, yorumlar, pop-uplar, sosyal medya butonları, kayıt butonları vb. şeyleri web sitelerinde yıllarca gördük. Bunların tamamı web sitelerini karmaşık bir hale getirmekten başka bir işe yaramadı. Bir web sayfasının tamamından daha fazla dikkat çekerek daha fazla gelir getiren şey ise içerik oldu.

2017 yılında web sitelerinin temel hale dönmesi ve içeriklere daha fazla önem vermeye başlaması muhtemel bir durum. Bunun anlamı da, yıllarca eklenmiş olan diğer dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırarak bir web sitesinin kalbi olan içeriklere yoğunlaşmak diyebiliriz.

Düz Tasarım’ın (Flat Design) Sonu

Düz tasarım ya da Flat design olarak adlandırılan web sitesi tasarımlarında her şeyin birbirine benzemeye başladığını ve artık yaratıcılığın kaybedildiğini gözlemlemişsinizdir.

Düz tasarım, modern bir skeomorfik tasarım güncellemesinden, herkesin uygulamaya başladığı bir tasarım estetiğine dönüşmüş durumda. Bu sebepten ötürü, web siteleri birbirine benzemeye başladı ve neredeyse birbirinden ayırt edilemez hale geldi. 2017 yılında, yaratıcılığın sona erdiği düz tasarım yerine daha yaratıcı ve özgün tasarımların gelmesi muhtemel bir durum.

Geometrik Şekiller, Çizgiler ve Desenler

Geometrik şekiller, çizgiler ve desenlerin kullanımı hemen hemen 2016 yılının sonlarına doğru artmış gibi görünüyor. Bu nedenle, bu kullanımın 2017’de de devam etmesini öngörüyoruz. Geometrik şekiller, web sitelerindeki resimlerin etrafında çerçeve olarak, genel tasarım çizgileri ve desenlerin tasarımında kullanılabilir diye düşünüyorum.

Web sitenize geometrik şekiller, çizgiler ve desenleri entegre etmenin binlerce yolu var. Bu da tasarımcıların yeni bir akım başlatabileceğinin habercisi. Sonuç olarak, bu tür tasarım stillerini 2017 yılında daha fazla görebilirsiniz.

Hayal Gücü Yüksek Olan Başlık Stilleri

Web sitelerinde gördüğümüz temel başlık stillerinden uzaklaşarak daha yaratıcı başlıklara doğru yönelmeye başlıyoruz. Başlık stilinin değiştirilmesi, tasarımın da özgün olması için doğal karşılanan bir yöntemdir.

Başlık düzenini değiştirme, başlığa benzersiz ögeler ekleme ve hatta başlık kullanılmaması gibi yöntemler, tasarımcıların web sitelerindeki klasik başlık stilini değiştirmek için denedikleri yöntemlerden sadece birkaçı.

Çift Tonlu Görüntülere Yönelim

Birçok marka, kendi web siteleri için çift tonlu görüntüler ve grafikler kullanıyor. Hatta bazı tasarımlarda çift tonların dışında 3 renkte denemeler bile yapılıyor. Instagram’ı bu konu için örnek gösterebiliriz.

Animasyon ve GIF’lerin Kullanımının Artması

Son dönemlerde animasyonların web sitelerinde kullanılmaya başlaması; bir şeyin nasıl çalıştığı, bir şeyleri yapmanın adımları gibi anlamlı içerikler de ortaya çıkmaya başladı. Bu amaçla GIF’ler kullanıldı, ancak şimdi GIF’lerin daha sofistike hale geldiğini ve bazı benzersiz tasarım ögeleri elde etmek için SVG ve CSS kullanan animasyonların olduğunu görüyoruz.

Daha fazla içerik türü paylaşılması, animasyonların metin ve videolardan daha kolay ve daha hızlı etkileşim yaratmasından dolayı 2017 yılında animasyon ve GIF’lerin yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Ek olarak, doğru kullanımında resimlerden ve videolardan daha hafif olacağını da söyleyebiliriz.

Gezinme Menülerinin Sadeleştirilmesi

Mobil kullanımının artmasıyla birlikte web sitelerine de artık bilgisayarlarımızdan değil de mobil cihazlarımızdan girmeye başladık. Bu durum karşısında web siteleri de mobil uyumluluğu daha üst seviyelere çıkarmaya başladı.

Aşırı derecede karmaşık ve uzun menüler yerine artık daha sade bir hale getirilen gezinme menüleri sayesinde ziyaretçilerin web sitelerine daha kolay odaklanmaları ve sitede daha uzun kalmaları sağlandı.

Mikro Etkileşimler

Mikroişlemcilik, bir web sitesi ile etkileşim kurmanın ince ama güçlü yollarından biridir diyebiliriz. Bunları çoğu zaman gezinme, tıklama animasyonları ve kaydırma efektleri olarak görebiliriz. Bu tür tasarım ögelerine sahip olmamıza rağmen, tasarımcılar onlara daha fazla zaman ayırıyor ve onları bilgilendirici ve daha rafine hale getiriyorlar.

Muhtemelen bu alanda en çok kullanılan entegrasyon, bir ziyaretçinin bu mikro etkileşim hareketlerini görmek ve siteyle bu şekilde etkileşim kurmak için imlecini sitenin bir bölümüne taşımasını sağlayan reklamcılık biçimidir diyebiliriz.

Elle Çizilen Unsurların Artan Kullanımı

Web tasarım modasının farklı bir türü de elle çizilmiş unsurların artan kullanımıdır. Bu unsurlar yazı tipleri, simgeler, grafikler ve düğmeler ile web sitelerine hoş bir dokunuş getiren diğer ögeleri içeriyor.

Web siteleri, çizimle ilişkilendirilecek bir araç olmamıştı. Ancak, bu elle çizilen unsurların ortaya çıkması, klasik tasarım ögelerini kullanmaktan daha hoş bir deneyim oldu gibi görünüyor.

Açılış Sayfalarına Ana Sayfadan Daha Fazla Vurgu

2017 yılında, bir ana sayfa tasarımı yerine açılış sayfası tasarımlarında bir artış göreceğiz gibi görünüyor. Her web sitesinin bir ana sayfaya ihtiyacı olmakla birlikte, içerik pazarlama konusunda pazarlamacıların ziyaretçilerin ihtiyaçlarını daha iyi saptamak için trafiği doğrudan ayrılmış açılış sayfalarına yönlendirmek isteyebilirler.

İçerik pazarlaması fikri, farkındalığı ve dönüşümleri artırmak, ziyaretçileri kendileri için tasarlanmış bir sayfaya yönlendirerek daha iyi bir dönüşüm elde etmek için iyi bir yöntem diyebiliriz. Bu sayfalar, web sitesinde diğer sayfalar gibi tasarlanmış olacak ancak ziyaretçi hedefli olacak diyebiliriz.

Sonuç

2017 yılında harika web siteleri göreceğimizden eminiz. Bu makalede bahsettiğimiz tasarım eğilimlerinin kesinlikle geleceğini söylemiyoruz fakat bazı sitelerde görebilmemiz muhtemel bir durum.

Elle çizilmiş unsurlar, çift tonlu görüntüler, yaratıcı başlıklar, daha odaklanılmış içerik düzenleri, mikro etkileşimler ve animasyonlar gibi tasarım trendleri web tasarımına 2017 yılında hakim olacaktır.

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