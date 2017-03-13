2017 YGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

ÖSYM 2017 YGS soru ve cevapları, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından 2017 YGS soruları ve cevap anahtarının yayınlanması üzerine, adayları YGS puan hesaplama heyecanı sardı. Biz de 2017 YGS puanı nasıl hesaplanır? 2017 YGS puanı hesaplaması nasıl yapılıyor? sorusuna yanıt niteliğinde bir yazı hazırladık.

2017 YGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2 milyondan fazla adayın ter döktüğü 2017 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı), Pazar günü yapıldı; hemen ardından da YGS soru ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylara her testten 40’ar olmak üzere toplam 160 soru yönetildi ve 160 dakika sürenin sonunda sınav sonlandı. 2017 YGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 28 Mart günü ilan edilecek ve en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar LYS’ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Peki YGS puan hesaplaması nasıl yapılacak?

2017 YGS Soruları, Cevap Anahtarı:

2017 YGS soru kitapçığı ve cevap anahtarına (PDF formatında) ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

2017 YGS Puan Hesaplama:

YGS puanı hesaplamada öncelikli olarak doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak (dört yanlış bir doğruyu götürecek). Ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalama 50, standart sapma 10 olarak değerlendirilip standart puanlar hesaplanacak. (Sınavdan sonra iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak) Hesaplanan standart puanlar ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları hesaplanacak. Bu puanlardan da her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları bulunacak. Bu dönüşümde ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların puanı 150, 8 ham puan alan adayların puanı da 180 YGS puanı olarak belirlenecek.

2017 YGS Puan Hesaplama Motoru:

ÖSYM sitesinden erişilebilen 2017 YGS soru ve cevap anahtarına bakarak YGS Puan Hesaplama Robotu (Sihirbazı) sayesinde YGS puanınızı kolayca kendiniz hesaplayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri doğru ve yanlış sayısını ilgili kutucuğa girip Hesaplama butonuna tıklamak. Bu noktada bir sonraki sınav olan LYS’ye girebilmek için en az 140 puan almış olmak gerektiğini, dört yıllık üniversite isteyenlerin de en az 180 puan almaları gerektiğini hatırlatalım.