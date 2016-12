2016'nın En İyi Mobil Oyunları

2016'nın en iyi mobil oyunları listesi yapabilecek kadar yeni yıla yakınız. Binlerce mobil oyunun çıktığı bu yıl, en iyilerini seçmek için zorlansak da elimizdeki listenin sizi tatmin edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Açık ara en iyi oyunları listelediğimiz bu yazımızda bulunan oyunlardan, daha önce gözünüzden kaçanlar varsa, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor hatta tavsiye etmekten ileri giderek, ısrar ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde App Store ve Google Play editörleri, yılın en iyi oyunlarını farklı kategorilere göre belirlemişlerdi. Hemen platformların üzerine tıklayıp görebileceğiniz bu oyunların hepsi de birbirinden harikaydı. Biz de editörlerin seçtikleri oyunların haricinde yapımlar seçelim istedik. Böylece görmediğiniz daha çok oyun görebilir ve kaçırmış olabileceğiniz oyunlara da şöyle bir göz atabilirsiniz.

Mobil platformlara birbirinden harika oyunların çıktığı bu sene, Total War ya da Banner Saga 2 gibi bilgisayarda oynadığımız oyunların mobile gelmesi açısından da şaşırtıcıydı. Özellikle Total War'un bir anlık çıkışı, herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Oyuncular açısından oldukça güzel bir sene olan 2016'da bizim seçtiğimiz en iyi oyunlar ise şöyle sıralandı:

10- Secret Agent: Istanbul

Efe Sar tarafından geliştirilen ilk Secret Agent: Istanbul oyunu, benzersiz oynanışı ile bütün dünyada ses getirmişti. Bir önceki sene bizlerle buluşan ilk oyunun ardından Sar, bizlere iki yeni oyun daha sundu ve ikisi de yine birbirinden güzeldi.

9- Lost in Harmony

Muhteşem bir müzikal deneyim yaşatan Lost in Harmony, gerçekten kendine has bir oyundu. Oyunun temelinde müzik varken, bir yandan da sonsuz koşu ögelerini kullanıyordu. Kardeşinizle birlikte çıktığınız yolculukta, yoldaki engelleri atlattığınız gibi çevrenizde çıkan müzikal ögeleri de toplayarak, o bölümü tamamlamaya çalışıyordunuz. Her ne kadar anlatınca bir şeye benzemese de yukarıdaki videosunu izledikten sonra ne kadar etkileyici bir oyun olduğunu görebilirsiniz.

8- Rome: Total War

Ben yaşlarda olanların çok çok çok uzun süreler oynadıkları hatta haftalarını gömdükleri Rome: Total War, yani o yılların bilgisayar oyunu hiç beklenmedik şekilde iPad için çıktı. Strateji oyunlarının vazgeçilmezlerinden Rome: Total War'u iPad üzerinde oynamak da büyük bir zevkti. Henüz denemediyseniz, koşarak satın alın!

7- Severed

Severed, RPG ögeleriyle süslenmiş bir bulmaca oyunu. Bütün oyun boyunca karakterimizi bir noktadan bir başka noktaya götürüyor, karşımıza çıkan yaratıkları öldürüyor ve en nihayetinde bulmacayı çözmeye çalışıyorduk. Fakat yapımcı ekip bunu o kadar iyi şekilde oyuna yansıtmıştı ki; sanki büyük çaplı bir RPG oyunu oynuyormuş gibi hissediyorduk. Zaten yukarıdaki tanıtım videosundan da ne demek istediğimizi çok daha rahat anlayacaksınız.

6- Reings

Oyun az çok Tinder'a benziyor. Fakat bu sefer kral ve kraliçeler için yapılmış bir Tinder kullanıyoruz. Şaka bir yana Reings, bir tür RPG oyunu, hem de bir ülkenin yöneticisi olduğumuz bir RPG oyunu. Oyuna girdiğimizde karşımıza öyle teferruatlı şeyler çıkmıyor: Sadece bazı yazılar ve resimler görüyoruz. Yazılar, kralden talep edilenleri gösteriyor. Resimler ise bunu kimin istediğini. Biz de Tinder gibi bunu sağa sola atmak suretiyle kabul ya da red ediyoruz. Verdiğimiz her karar da yukarıda yer alan kuvvetlerimize etki ediyor. Papa'dan gelen talepleri sürekli reddederseniz, bu sefer din puanınız düşüyor ve başınıza gelmedik iş kalmıyor.

5- Mini Metro

Adından da anlaşılabileceği üzere Mini Metro, bir metro inşa etme oyunu. Daha doğrusu metro güzergahı belirleme oyunu. İki durak ile başladığınız rotanızı genişlettikçe, işler çığrından çıkıyor ve doğru kararlar vererek, sorunsuz bir metro hattı oluşturmaya çalışıyorsunuz.

4- Love You to Bits

Bir saldırı sonucunda uzay mekiğimiz yıkılıyor ve robot arkadaşımızla birlikte onu tekrar tamir etmemiz gerekiyor. Bunun için de farklı farklı gezegenlere uğruyor, çeşitli malzemeler topluyor ve gemimizi kurtarmaya çalıyoruz.

3- Crashlands

Crashlands de aslında başlangıç olarak Love You to Bits'e çok benziyor. Fakat bir önceki oyunumuz daha çok hikaye üzerinden ilerlerken, Crashlands tamamen hayatta kalma ögelerini kullanıyor. Bir Minecraft gibi düşünebileceğimiz bu oyunda, gemimizi çakıldığı yerden kurtarmak için yavaş yavaş ilerliyoruz. Önce küçük otları toplayarak bir şeyler elde ediyor, sonra işleri teknolojik noktalara getiriyoruz. Gerçek bir hayatta kalma oyunu arıyorsanız, kesinlikle Crashlands'i oynamalısınız.

2- The Westport Independent

Medya sansüründen kaçmaya çalışan bir gazetede baş editörsünüz. Siyasi olaylardan kaçınarak yayınlarınızın sansüre takılmasını engelleyebilir miydiniz? Oldukça ilginç bir konuyu ele alıp bize "editör simülasyonu" nasıl olur onu gösteren The Westport Independent, son zamanlarda çıkan en ilginç oyunlardan bir tanesi.

1- The Banner Saga 2

Sıra tabanlı strateji oyunu gelmiyor ne zamandır dediğimiz sırada ortaya çıkan ve Viking alemlerinde bizi masalsı bir hikayeye taşıyan The Banner Saga serisi, muhteşem oynanışının yanı sıra grafikleri ve müzikleriyle de kendisine hayran bırakmıştı. Böyle bir oyunu anlamatk için kelimeler kifayetsiz kalırken, kesinlikle oynamanız gereken bir oyun olduğunu dile getirmemizi gerek yok sanırım. Sadece yukarıdaki videosunu izlemeniz bile yetecektir.

