Dünyanın seçkin üniversitelerinde yürütülen çalışmalar ışığında, 2016 yılında son derece önemli teknolojik buluşlar gerçekleştirildi. Science ve Nature gibi bilimsel kaynaklardan alınan, 750 kadar buluşun bir araya getirildiği bu buluş havuzundan öne çıkan tıp, elektronik, mühendislik, fizik ve kimya alanlarındaki buluşları sıraladık. İşte 2016’da gerçekleşen en önemli buluşlar:

3D Yazıcılarla Seramik Üretimi

California’daki HRL Laboratuvarlarında çalışan araştırmacılar 3D baskı teknolojisinde bir eşik atlayarak, geliştirdikleri yöntem ile 3D yazıcılar vasıtasıyla dayanıklı seramikler üretmeyi başardı. Bu yöntemle üretilen seramiklerin normalden 10 kat daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Antibiyotiklere Karşı Dirençli Bakterileri Ortadan Kaldıran Nano Parçacıklar

Colorado Üniversitesi’nden bilim insanları özel olarak tasarladıkları yarı iletken nano parçacıklar ile antibiyotiklere karşı dirençli olan bakterileri etkisiz hale getirmeyi başardı. Projenin yöneticisi, daha önce nanometre boyutundaki altın ve gümüş parçacıklarının da aynı sonucu verdiğini ancak bu metallerin sağlam hücrelere de zarar verdiğini ifade etti.

Küçük Boyutlu Teleskoplar

ABD’deki Lockheed Martin İleri Teknoloji Merkezi yetkililerinin yaptığı açıklamada, bildiğimiz teleskoplarda kullanılan büyük merceklerin yerine, binlerce küçük merceklerden oluşan bir teleskopun geliştirildiğini açıkladı. Hacimce daha küçük olan bu teleskoplara “Spider” adı verildi.

Felçli Parmakları Hareket Ettiren Elektronik Devre

Düşüncenin gücünü kanıtlar nitelikte olan bu buluş ile Ohio State Üniversitesi’nin bilim insanları felçli bir hastaya kendi tasarladıkları bir elektronik devre takıp, hastaya klavyeli bir gitar çaldırmayı başardı. Elektronik devrenin tasarlanmasındaki kilit nokta ise hastanın parmaklarını oynatmayı düşünmesi ve o esnadaki beyin aktivitelerinin kayıt altına alınması.

Kalem Şeklinde Bir Mikroskopla Kanser Teşhisi

Washington Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Jonathan Liu ve ekibi, kanserli hücreleri sağlıklı hücrelerden ayırt edilmesini sağlayan kalem boyutunda bir mikroskop geliştirdi. Buluşun özellikle şüphe duyulan dokuların kesip biçmeden pratik bir şekilde kontrol edilmesinde oldukça yararlı olabilir.

Dünyanın En İnce Güneş Pili

Teknoloji alanında dünyanın lider üniversitelerinden biri olan MIT’de geliştirilen güneş pili boyutuyla hayrete düşürdü. Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta güneş pilleri bir sabun köpüğünün üzerinde duruyor. Üstelik o sabun köpüğü patlamamış bile.

Kansere Erken Teşhis Koyabilen Algılayıcı

Kanser tedavisi ve teşhisindeki her türlü gelişme her zaman dikkat çekmiştir ve bu da onlardan biri oldu. Case Western Reserve Üniversitesi’nde, seyreltik çözeltiler içindeki moleküller arasından tek bir molekülü bile tanımlayabilen bir algılayıcı geliştirildi. Bu algılayıcı ile kanserli hücrelerin erkenden belirlenebileceği ifade edildi.

Üç Atom Kalınlığında Elektronik Yonga

Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen üç atom kalınlığındaki elektronik yonga sayesinde elektronik cihazların küçültülmesi ve hafifletilmesi amaçlanıyor.

Güneşi Model Alan Enerji Üretme Deneyi

Alman Max Planck Enstitüsü – Plazma Fiziği laboratuvarlarında üretilen “stellarator” adlı cihaz ile hidrojen plazması üretildi. Cihazın çalışma prensibinde Güneş’in helyum atomlarıyla füzyon enerjisi üretmesi model alındı.

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