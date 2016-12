2016 Steam ve Origin Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

Eğer oyun oynamayı seviyorsanız ve kaliteli oyunlara makul fiyatlarla sahip olmayı istiyorsanız bu iş için yılın en güzel dönemine girdiniz. Origin kış indirimleri ve Steam kış indirimleri 2016 yılında da önceki senelerde olduğu gibi sayısız oyunda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Origin üzerinde, Steam üzerinde yer alan oyunlardan daha az sayıda oyun olduğu için bu platformda oyun seçimi yapmak nispeten daha kolay. Fakat Steam üzerinde binlerce oyun yer alıyor ve bu oyunlar arasından oynamak isteyeceğiniz oyunları bulmak imkansız olabiliyor. Bu nedenle bu blog yazımızda hem indirimlerle oldukça makul fiyatlara düşen, hem de yüksek kalite sunan oyunları bir araya getireceğiz.

Steam kış indirimlerinin bitiş tarihi 2 Ocak 2017 olarak gösteriliyor; fakat Origin kış indiriminin bitiş tarihi ile ilgili herhangi bilgi paylaşılmıyor. Bu nedenle Origin'de daha az oyun yer alsa da bu indirimlerin daha erken bitebilme ihtimaline karşı acele etmeniz gerekiyor. Hazırladığımız listede yer alan Origin oyunlarına göz atarak ve yorumlarımızı göz önünde bulundurarak hızlıca tercih yapabilirsiniz.

Steam ve Origin'den satın alacağınız oyunları indirebilmek ve oynayabilmek için bu platformların masaüstü yazılımlarının bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor:

Listemizde yer alan oyunları oyun türüne göre sıralayacağız. Dilerseniz oyunlara kısaca göz atalım:

FPS Oyunları

Left 4 Dead 2

Valve tarafından geliştirilmiş en başarılı online FPS oyunları arasında yer alan Left 4 Dead 2 eğer üzerinize dalga dalga saldıran zombilere karşı diğer oyuncularla birlikte savaşmak isterseniz size bolca eğlence sunuyor. Bu oyun yıllar önce yayınlanmış olsa da Left 4 Dead 2'yi tavsiye etmemizin nedeni sistem dostu bir oyun olması. Eğer eski bir bilgisayara sahipseniz ve düşük sistem gereksinimli bir FPS oyunu arıyorsanız Left 4 Dead 2'yi satın almanızı tavsiye ediyoruz. Oyunu %80 indirimle 31 TL yerine sadece 6.20 TL'ye satın alabilirsiniz.

DOOM

Yeni nesil DOOM oyununu tavsiye etmemizin sebebi bu oyunun normalde el yakan bir fiyata sahip olması ve indirimle ulaşılabilir bir fiyat seviyesine düşmesi. Normalde 219 TL fiyat etiketine sahip DOOM %67 indirimle birlikte 72.27 TL'ye düşüyor. Bu da 2016'nın en başarılı oyunları arasında gösterdiğimiz bu FPS oyununu online oynamak da istiyorsanız kaçırılmayacak bir fiyat.

İndir DOOM Yeni Nesil FPS Oyunu

2016 yılında yılın en iyi olarak gösterdiğimiz diğer oyunları da bu blog yazımızda listelemiştik:

Tamindir'in Seçtiği 2016'nın En İyi PC Oyunları

PayDay 2

Bir hayli başarılı bir online soygun simülatörü olan PayDay 2, diğer oyuncularla birlikte ortak bir şekilde banka soymaya, hapisten adam kurtarmaya veya mafya hesaplaşmalarını sonlandırmaya çalıştığınız bir FPS oyunu. Oyunun kendisi %75 indirimle 7.75 TL'ye satılmakta. Fakat bu oyun için tonla indirilebilir içerik mevcut. Bu içerikler oyuna yeni silahlar, haritalar, kişiselleştirme seçenekleri gibi öğeler ekliyorlar. PayDay 2: GOTY Edition bu tür indirilebilir içeriklerden 14 tanesini barındırıyor ve çok daha avantajlı bir şekilde oyunculara sunuyor. Normalde 75 TL olan bu paketi indirimle 18.75 TL'ye satın alabiliyorsunuz:

Valve Complete Pack

Valve tarafından geliştirilmiş bütün FPS oyunlarını kapsayan bu paket CS GO, klasik Counter Strike oyunları, Half Life ve genişleme paketleri, Half Life 2 ve genişleme paketleri, Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2, Portal 2 gibi oyunları içeriyor. Eğer bu oyunları tek tek almayı düşünüyorsanız bu pakete göz atmanızda fayda var; çünkü hepsini birlikte %89 indirimle sadece 31.04 TL'ye satın alabilirsiniz. Pakette yer alan oyunlar bu sayfada listeleniyor:

Battlefield 1 ve Battlefield 4

Bu sene çıkmış en çok ses getiren FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 1, Origin üzerinde yüzde 40 indirimle 59.99 € yerine 35.99 €'ya satılıyor. Oyunu online olarak da oynamak isterseniz Battlefield 1 satın almayı düşünebilirsiniz, zaten oyunun tek kişilik hikaye modu bir hayli kısa sürüyor. Oyun için hazırladığımız özel incelemeye bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz:

Battlefield 1 İncelemesi

Oyunu satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir Battlefield 1 1. Dünya Savaşı Temalı FPS Oyunu

Battlefield 4 ise çok daha uygun fiyata sahip. Oyunu indirim boyunca 19.99 € yerine 9.99 € fiyatla satılıyor:

Borderlands ve Borderlands 2

2K Games tarafından yayınlanan bu oyunlar, Diablo gibi oyunlardaki aksiyon-RPG yapısını FPS türüyle birleştiriyor ve sonuçta ortaya oyuncuları saatler boyunca bilgisayarın başına bağlayan oyunlar çıkıyor. Borderlands ve Borderlands 2, %75 indirimle 7.75'şer TL fiyatla satılıyorlar. Ayrıca bu oyunları almayı düşünüyorsanız Game of the Year paketlerini de göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz; çünkü oyun için yayınlanmış içerikler bir hayli zengin yapıda. Aradaki fiyat farklı ise çok düşük.

İndir Borderlands Açık Dünya Tabanlı FPS Oyunu

İndir Borderlands 2 Açık Dünya Tabanlı FPS - RPG Oyunu

Overwatch

Origin ve Steam kış indirimleri yapar da Blizzard boş durur mu, basmış indirimi. Blizzard'ın başarılı FPS oyunu Overwatch da 3 Ocak 2017 tarihine kadar 39.99 € yerine 29.99 € fiyatla satılacak:

İndir Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

Spor Oyunları

FIFA 17

Bu yılın en başarılı futbol oyunu olarak tanımlayabileceğimiz FIFA 17, Origin üzerinde %50 indirimle 59.99 € yerine 29.99 € fiyatla satılıyor. Online maçlar yapmak isterseniz bu fiyatı kaçırmayın:

Rocket League

Futbolu sürüş keyfiyle birleştiren Rocket League %40 indirimle 18.60 TL fiyata düşüyor. Ayrıca oyun için yayınlanan indirilebilir içeriklerin de yer aldığı Game of the Year Edition paketi 50 TL yerine 30 TL fiyatla satılıyor:

İndir Rocket League Arabalarla Oynanan Futbol Oyunu

RPG Oyunları

The Witcher 3: Wild Hunt

Eğer ölmeden önce oynamanız gereken 5 rol yapma oyunu listesi hazırlasaydık The Witcher 3: Wild Hunt kesinlikle bu listede yer alırdı. Oyun tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt kış indirimleri boyunca sadece 29.99 TL fiyatla satılıyor. İnanın bu fiyat oyunun hak ettiği fiyatın çok altında bir fiyat. Ayrıca oyunun devasa içerik sunan indirilebilir içerikleri de indirimde. Eğer The Witcher 3: Wild Hunt'ı önceden oynamadıysanız orijinal oyunu ve bütün indirilebilir içeriklerini bir arada sunan The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition paketini satın almanızı öneriyoruz. Bu paket sadece 44.99 TL fiyata sahip.

The Witcher 3 - Blood and Wine İncelemesi

Dragon Age: Inquisition

Ölmeden önce oynamanız gereken RPG oyunları listesinin bir diğer üyesi de şüphesiz ki Dragon Age: Inquisition olurdu. Rol yapma türünde klasikleşmiş oyunların geliştiricisi BioWare'in bir başka harikası olan Dragon Age: Inquisition, Origin üzerinde %50 indirimle 9.99 € fiyatla satılıyor. Biz oyun için yayınlanmış bütün indirilebilir içerikleri kapsayan Game of the Year paketini satın almanızı tavsiye ediyoruz, bu paket 19.99 € fiyata sahip:

Fallout 4

Oyuncuların açık dünyaya doymasını sağlayan Fallout 4 klasikleşmiş seriyi güzel bir hikayeyle devam ettirmişti. Bu oyun normalde 179 TL gibi yüksek bir fiyatla satılıyordu. Kış indirimleri boyunca Fallout 4'ü %67 indirimli olarak 59.07 TL'ye satın alabilirsiniz:

İndir Fallout 4 Açık Dünya Tabanlı RPG Oyunu

ARK: Survival Evolved

Dinozorların yer aldığı vahşi bir açık dünyada hayatta kalmak için mücadele etmek isterseniz ARK: Survival Evolved hoşunuza gidebilir. Online altyapıya sahip ARK: Survival Evolved, Steam üzerinde en çok oynanan oyunlar arasında. İndirim kampanyası boyunca ARK: Survival Evolved'ı %60 indirimle 19.60 TL'ye satın alabilirsiniz. Ayrıca oyunun Scorched Earth adlı genişleme paketini de içeren ARKSurvivor's Pack adlı paketi %57 indirimle 34.31 TL'ye satılıyor:

The Forest

Hem bir korku oyunu hem de bir hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilecek The Forest size kan dondurucu sahneler yaşatabilen bir oyun. İndirimler boyunca oyunu 24 TL yerine 16.08 TL'ye satın alabilirsiniz:

Yarış Oyunları

DiRT Rally

Codemasters'ın ünlü yarış oyunu serisi DiRT'ün son oyunu DiRT Rally %60 indirimle 35.60 TL'ye satılıyor.Gerçekçilik ve kalite arıyorsanız bu oyunu kaçırmayın:

Need for Speed

2016 model Need for Speed oyunu grafik kalitesi ile dikkat çekerken serinin en sevilen özelliklerini bir araya getiriyor: polis kovalamacaları, lisanlı spor arabalar, drift yarışları, sayısız modifiye seçeneği... Oyunun standart versiyonu %75 indirimle 9.99 € fiyatla satılıyor. Oyunun daha zengin içeriğe sahip Deluxe Edition paketi ise 12.49 € fiyata sahip, online olarak yarışmak istiyorsanız oyunu kaçırmayın:

Macera Oyunları

Firewatch

Sürükleyici bir macerayı eşsiz bir atmosfer içinde yaşamak isterseniz Firewatch tam size göre. Ne zaman kafa dinlendirmek isterseniz oynayabileceğiniz oyun %40 indirimle 18.60 TL'ye satılıyor. Bu oyunu 2016'ın en iyi oyunlarından biri olarak göstermiştik.

Grim Fandango Remastered

Point & Click türündeki macera oyunlarında yeni bir çığır açan, eşsiz hikayesiyle oyun dünyasının altın klasikleri arasında yer alan Grim Fandango'nun yenilenmiş versiyonu Grim Fandango Remastered sadece 4.80 TL fiyatla satılıyor:

Simülasyon Oyunları

SPINTIRES

Simülasyon oyunlarında gerçekçilik ve kalite sizin için önemliyse Steam üzerinde bir hayli iyi yorumlar alan bu oyun güzel bir seçenek olacaktır. Zorlu arazi şartlarına meydan okuduğunuz oyun %60 indirimle 19.60 TL fiyatla satılıyor:

İndir SPINTIRES Simülasyon Oyunu

City Car Driving

Eğer ehliyet almayı düşünüyorsanız kısa bir süre önce Steam üzerinde yayınlanan City Car Driving sunduğu gerçekçilikle aradığınız yardımcı olacaktır. Oyun %27 indirimle 28.47 TL'ye satılıyor.

City Car Driving İncelemesi

Euro Truck Simulator 2

Yılların eskitemediği kamyon simülatörü %75 indirimle sadece 9.75 TL gibi bir fiyatla satışta. Eğer bu oyunu sınırsızca oynamak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın:

Strateji Oyunları

Age of Empires II HD

Age of Empires II HD yıllar önce çıkmış bir oyun olsa da oyun için yayınlanan Age of Empires II HD: Rise of the Rajas genişleme paketi bu klasik oyunu satın almanızı sağlayabilir. Kış indirimleri boyunca Age of Empires II HD %75 indirimle 7.75 TL'ye satılıyor, Age of Empires II HD: Rise of the Rajas ise 18 TL gibi makul bir satış fiyatına sahip:

Aksiyon Oyunları

GTA 5

2015'in en iyi oyunu seçilen GTA 5'i aslında anlatmamıza bile gerek yok. Rekorlar kıran oyun %50 indirimle 89.50 TL fiyatla satılıyor:

Star Wars Battlefront

Eğer Star Wars hayranıysanız kaçırmamanız gereken Star Wars Battlefront online aksiyon arıyorsanız size bolca eğlence sunabilecek bir oyun. Star Wars Battlefront'u indirimler boyunca %67 indirimle 9.99 €'ya satın alabilirsiniz.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

2015 yılında çıkan en iyi oyunlar arasında yer alan Metal Gear Solid V: The Phantom Pain oyun kütüphanenizde bulunması gereken bir başyapıt. Oyun %40 indirimle 33 TL fiyatla satılıyor:

Just Cause 3

Eğer açık dünya üzerinde çılgın aksiyon sahneleri yaşamak isterseniz bu oyunu kaçırmayın. Just Cause 3 kampanya boyunca %75 indirimle 22.25 TL fiyatla satılıyor. Eğer Just Cause 3 indirilebilir içeriklerine de sahip olmak isterseniz Just Cause 3 XL paketi indirimli olarak 32 TL fiyatla satışta:

The Division

Eğer The Division oynayan arkadaşlarınıza katılmak istiyorsanız kampanya dönemi boyunca oyun yarı fiyatına satılacak. The Division, Steam üzerinde 89.50 TL satış fiyatına sahip:

Rise of the Tomb Raider

Eğer Tomb Raider serisinin ve Lara Croft'un hayranıysanız kahramanımızın son macerası olan Rise of the Tomb Raider hoşunuza gidecektir. Oyun %50 indirimle 44.50 TL'ye satılıyor:

Hotline Miami 2

Düşük fiyat ve bol eğlence arıyorsanız Hotline Miami 2 güzel bir seçim olacaktır. 80'li yılların atmosferini yaşatan bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Hotline Miami 2, düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabiliyor. Oyun indirimli olarak 6 TL satış fiyatına sahip:

İndir Hotline Miami 2 Kuşbakışı Kamera Açısıyla Oynanan Aksiyon Oyunu

Bizim gözümüze çarpan ve hoşumuza giden oyunlar bunlar. Eğer sizin de dikkatinizi çeken çarpıcı indirimler varsa yorum bölümümüzde diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz. İyi eğlenceler!

