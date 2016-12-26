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16 Yaşından Küçüklerin Anlayamayacağı 15 Antika Teknolojik Tecrübe

Teknoloji

- 26.12.2016 -
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Teknolojik Panik Anları

Hani bazen şahit oluruz, “Bizim zamanımızda…” diye başlayan derin geyikler vardır. Bu geyiklerin teknolojik olanları hakikatten çok farklı anlamlar taşıyabiliyor. Bir nesil teknoloji tutkunlarının, yeni kullanıcılara neredeyse gözleri dolarak anlattıkları çeşitli “teknolojik” tecrübeler aslında bir yandan bir şeylerin ne kadar hızlı geliştiğinin de altını çiziyor.

Aslında bu tip hikayeler için çok değil, 15 - 16 yıl geriye gitmek yeterli. İşte 2000’li yıllarda ergen olan tüm teknoloji takipçilerini yaşadığı 15 antika tecrübe.

İnternet paniği

Kapaklı telefonları açarken yanlışlıkla internete giren cihazların bağlantısını kapatabilmek için en az 50 kere “stop” tuşuna basmak.

İnternet paniği

En iyi şarkı neredeydi?

Düzenli olmak adına çekilen çilelerin sonu gelmezdi.

En iyi şarkı

“No Disc” uyarısı almak

Oturup dakikalarca CD yazmaya çalışıp hüsrana uğramanın dayanılmaz burukluğu.

no disc

Hadi CD yazdık bir de onu korumak lazım

Zaman içinde özene bezene hazırlanan müzik veya oyun CD’leriniz ya çizilirse, buna yürek dayanmazdı.

çizik cd

Birden fazla cihaz taşımak

O zamanlar hiçbir cihaz birbiriyle bütünleşememişti daha, hamallık yapmak kaçınılmazdı.

birden fazla

Lazım olduğunda bulamazsın

Bir klasör ya da doküman bulmak öyle “şıp” diye yapılacak işlerden biri asla değildi.

arama

Zil sesi sıkıntısı

Telefonlara zil sesi bulmak hiç kolay bir şey değildi o zamanlar.

zil sesi

Uyarılar oldukça mantıklıydı

Her şey için kuzu kuzu beklemesini bilirdik. Mesela yıllarca falan.

beklemek

Teknolojinin dibiydi bazı cihazlar

Son teknoloji evimize girdiğinde bir süre öyle durur anlamaya çalışırdık. Hiç TV den video kaseti çıkarmadan geri sarmayı denemiş olanınız var mı?

son teknoloji

Bazen filmler çok uzun olabiliyorlardı haliyle

Hiç böyle bir koleksiyonunuz oldu mu? 2 VHS kaset ama bir film gibi mesela. Ağla ağla doyulmazdı filme.

vhs kaset

İletişim kısıtlanırdı ama hükemetler sorumlu olmazdı 

Garip gelebilir ama bazen mesaj yazacak kadar yerimiz olmayabiliyordu.

kısıtlı iletişim

Kafamız çok karışık olurdu

Windows her zaman Windowsdu. Kafası karıştığı zaman çok artistik takılıyordu.

windows

Mesaj yazabilmek için pratik yapmak

“Simitçi sofraya saçılan susamları süpürdü” yazabilmek için sadece 7 tuşuna  24 kere basmamız gerekiyordu, yani “S” harfi bir işkenceydi. 

tuşlar takımı

Farelerin de temiz olması lazımdı

Bu da rutin temizlik işlerinden biriydi tam bir kabustu.

toplu fare

15 dakikada bir şarj kontrol etmezdik

Şimdinin en büyük paniği, o zamanlar derdimiz bile değildi. Belki de o yılların en keyifli şeyiydi bu.

şarjlı

Son söz

Bu yukarıda saydıklarıma 2000 doğumlu, şimdi 16 yaşında olan hiçbir kullanıcı şahit olamadı, tecrübe etme fırsatı da bulamadı. Daha eski anılar da var elbette ama onları da başka bir yazıda paylaşırım artık. 

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Konular: Teknoloji

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 26.12.2016

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