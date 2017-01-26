14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Teknolojik Hediye Önerileri

Sevgililer Günü'ne 2 hafta gibi bir süre kaldı. Sevgilisi olanlar için oldukça önemli olan bugünde verilen hediyelerin ayrı bir yeri vardır. Sevgilileri "ne alacağım ben?" diye kara kara düşündüren bugün için tercih edebileceğiniz bazı teknolojik hediyeleri sizler için seçtik.

Yıllar geçtikçe sevdiklerimize aldığımız hediyelerde belirgin değişiklikler oldu teknolojik aletlere doğru kaymalar yaşandı. Artık alacağımız hediyelerin teknolojik olmasına özen gösteriyor ve en iyi seçimi yapmaya çalışıyoruz. Eğer hediye alacağımız insan teknoloji düşkünü biriyse teknolojik ürün almaktan başka bir çaremiz de kalmıyor demektir. Tam da bu noktada Tamindir yardımınıza koşuyor. Her zaman olduğu gibi sevdiğiniz insana alabileceğiniz teknolojik ürünleri sizler için seçtik. İşte başlıyoruz.

1 Akıllı Saat

Saat sevgiliye alınabilecek en iyi hediyelerden birisidir elbette. Şık, ucuz ve kaliteli bir saatin manevi değeri paha biçilemez ancak günümüzde kol saatine olan bağımlılık akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte azaldı. Bu saat alamayacağınız anlamına gelmese de akıllı saat tercihi hediye için güzel bir seçim olacaktır. Fonksiyonel özelliklere sahip bir akıllı saat sevgilinizin vazgeçilmezi olacaktır.

2. Drone

Eskiden büyük bir zevkle yaptığımız uçurtmaların yerini artık dronelar aldı. Üzerine kamera yerleştirip dünyayı yukardan görmemizi ve zevkli zamanlar geçirmemizi sağlayan dronelar elbette en teknolojik hediyelerin başında geliyor. Ucuz ve sağlam bir drone, hem sizin bütçenizi sarsmaz hemde sevdiğiniz kişinin kendini şanslı hissetmesini sağlayabilir.

3. Oyun Konsolu

Oyun oynamayı seven sevgililerin birlikte vakit geçirebilmesi için oyun konsolları tercih edilebilir. Pahalı bir hediye olsa da yaşattığı zevk ve deneyim için tercih edilebilir bir hediye olarak listemize giriyor. Hatta birbirinizle iddiaya girip, kaybedene ceza verme yöntemiyle de eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu nedenle oyun konsolu en iyi hediyeler listesinde yer alıyor.

4. Fotoğraf Makinesi

Bir fotoğrafın temsil ettiği birden çok anı olabilir. Bu nedenle fotoğraf çekmek ve saklamak o anınıza sonsuzluk katar. Sonsuz olmasını dilediğiniz anlarınız için sevdiğiniz insana bir fotoğraf makinesi hediye edebilirsiniz. Hele ki sevdiğiniz kişi fotoğraf çekmeyi seviyorsa o zaman turnayı gözünden vurursunuz işte.

5. Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Yıllar geçtikçe eğlence anlayışımızda da değişiklikler yaşanıyor. Günümüzdeki eğlencenin yeni adı ise sanal gerçeklik gözlüğü. Beden ve zihin arasındaki bağlantıyı koparıp sizi başka dünyalara ışınlayabilen bu gözlükler sevimli bir hediye olabilir. Üstelik her bütçeye göre bu gözlüklerden üretiliyor. Anlamlı ve ucuz bir teknolojik hediye için sanal gerçeklik gözlüğünü tercih edebilirsiniz.

6. Taşınabilir Şarj Cihazı – Powerbank

Teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da akıllı telefonlarımızın bataryaları bir tam gün boyunca yetecek seviyede değil. Bu nedenle kimi zaman boş bir priz arıyor ya da taşınabilir şarj cihazları kullanıyoruz. Sevgilinizi priz arama derdinmek kurtarmak ve ona her zaman ulaşabilmek için taşınabilir şarj cihazı hediye edebilirsiniz. Kapasitesine ve kalitesine göre değişken fiyatlara sahip olan taşınabilir cihazların iyi birer hediye olacağından şüphemiz yok.

7. Kulaklık

Müzik dinlemeyi herkes sever. Eğer sevdiğiniz insan müzik dinlemekten kendini alıkoyamıyorsa ona kaliteli bir kulaklı alarak sevinmesini sağlayabilirsiniz. Kaliteli, şık ve güzel bir kulaklık hem sizin bütçenizi fazla zorlamaz hemde sevdiğiniz insanın sürekli sizi hatırlamasını sağlayabilir.

8. Elektronik Çerçeve

Sevgiliniz çalışırken masasının bir köşesinde sizin fotoğraflarınız slayt olarak geçsin ister misiniz? Elbette istersiniz. Bu nedenle elektronik çerçeve alarak sevgilinize hediye edebilir ve en güzel anlarınızı yükleyerek sürekli hatırlamasını sağlayabilirsiniz. Bütçenizi en az sarsacak hediyelerden birisi olan elektronik çerçeve ile sevdiğiniz insanı da mutlu edebilirsiniz.

9. Akıllı Telefon Projektörü

Film izlemekten zevk alan bir sevgiliniz varsa, bu hediye onu çok mutlu edecektir. İzlediği filmleri daha büyük bir ekranda sinemadaymışcasına izlemesini istiyorsanız akıllı telefon projektörünü tercih edebilirsiniz. Telefonlardaki görüntüyü duvara yansıtan bu alet ile filmleriniz daha zevkli olabilir.

10 . Aksiyon Kamerası

Aksiyondan ve gezmekten zevk alan sevgiliniz varsa bu hediye onu çok mutlu edecektir. Aksiyon kameraları sayesinde her anını kayıt altına alabilir ve gezdiği yerleri ölümsüzleştirebilir. Ortalama bir bütçe ile elde edilebilecek olan bu aksiyon kameralarıyla kendini şanslı hissedecektir.

Unutmayın ki sevgiliye verilecek en iyi hediye saf sevgidir. 14 Şubat’da ona hediye almak yerine çok mutlu olacağı bir gün yaşatarak en büyük hediyelerden birini ona vermiş olursunuz. Sevginizin sonsuz olması dileğiyle...

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