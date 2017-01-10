Peki, Ya iPhone Hiç Olmasaydı Ne Olurdu?

Bundan 10 yıl önce cep telefonu piyasası oldukça renkli tasarımlarla dolu, her köşeden farklı cihazların, farklı tarzlarla gözde gösterisi yaptığı bambaşka bir alemdi. Flip kapak adı verilen kapaklı Motorola’ların Hollywood filmlerinde başrol oynadığı, bikinili kızların bu telefonları kalçalarına sıkıştırarak plajlarda cirit attığı reklam filmlerinden geçilmezdi.

Katlanabilir telefonların ince çizgilere sahip olmasıyla beraber cep telefonu bambaşka bir ivme kazanmış, bu güvenli ve zarif cihazlar son derece tercih edilebilir olmuşlardı. Rengarenk Nokia’lar, karizmatik BlackBerry’lerin yanı sıra Symbian işletim sistemi cihazlar ve Linux altyapılı telefonlar ortama çeşitlilik ve bambaşka bir heyecan katıyorlardı.

2005-2013 arası tüm Nokia Reklamları

Peki, Apple ta Cupertino’lardan kalkıp 2007 yılında tüm dünyaya iPhone denen cihazı tanıtmasaydı ne olurdu? Yukarıda anlattığımız o çeşitlilik iPhone’un tanıtılmasıyla ortadan bir anda kalktı. Rengarenk telefonların yerini siyah, beyaz ve gri cihazlar almaya başladılar. Bundan 10 sene önce karizmatik kayan kapaklar, sustalı bıçak gibi “şak” diye açılan tüm tasarım harikaları kayboldu ve terine sadece bir ekranda parmağımızla sürüklediğimiz sevimsiz bir “aç” tuşu geldi. Palm telefonların yapabildiği her şeyi bir ekrana tıkıştıran, ya da en azından bunu deneyen iPhone 3 serisi işlevsel olarak piyasadaki telefonlardan geride kalabiliyor olmasına rağmen tercih edilmeyi başarınca BlackBerry, Nokia, Palm, Motorola Razr ya da Motorola Rokr Z6 gibi kullanışlı cihazlar bu yarışta geri düşmeye başladılar.

2009-2013 yılları tüm Nokia reklamları

Operatörler iPhone Dedi

Ancak unutmamamız gereken bir şey daha var, o da operatörlerin de bu telefonlara yüz çevirerek, piyasaya yeni giren oyuncuya daha çok kucak açtılar. Özellikle AT&T 2008’den itibaren iPhone promosyonları oldukça artırınca diğer markalar pazarda güç duruma düştüler. O zamandan itibaren operatörlerin başarıları kaç iPhone sattıklarıyla ölçülmeye başlamış ve global pazardaki diğer satış rakamları önemsiz kalmaya başlamıştı bile

2007-2014 yılları tüm iPhone reklamları

2010 yılından itibaren tüm telefon pazarının kaderi, Apple ile Samsung arasındaki akıllı telefon savaşı ile değişti. Global pazarda var olmak eskisinden daha güçleşti. Çünkü Apple iPhone ilk çıktığında ona rakip olmayı başaramayan tüm diğer markalar, şimdi bir de Samsung markasıyla rekabet edebilmek durumunda kalacaklardı. Apple ve Samsung arasındaki savaşı uzaktan sessiz izleyen HTC, LG, Sony Ericsson, Nokia gibi markalar oldukları yerde sayarken Apple ve Samsung’un pazarı ikiye bölmesi kaçınılmaz bir sondu artık.

Apple Eğlenceyi Nasıl Öldürdü?

Apple tanıtıldığı andan itibaren akıllı telefonlarda inovasyonu, tarz, moda ve eğlence kayboldu. Bir şekilde kullanıcılar tüm bu özellikleri Apple iPhone’un karizmatik sunumu ile beraber Steve Jobs’a teslim ediverdiler.

İşin kötüsü Samsung’un da benzer telefonlar çıkarmaya başlamasıyla beraber akıllı telefon tasarımları ve o muhteşem yaratıcılıkları, tamamen düşsel olmaktan çıkarak klişe çizgiler halinde piyasayı rehin aldılar. Şimdi tüm markalara baktığınızda Apple’ın 2007 yılında tanıttığı ilk iPhone’dan zerre kadar farkı olmayan telefonları sadece donanımlarına göre karşılaştırmaktan başka bir şey yapmıyoruz.

Peki, Ya iPhone Olmasaydı Ne Olurdu?

Büyük olasılıkla BlackBerry ve Palm tazrı telefonlar var olmaya devam eder, Android yerine tamamen Linux tabanlı işletim sistemleri daha farklı yerlere gelebilirdi. Uygulama geliştiriciler sadece 2 işletim sistemine mahkum olmayarak farklı platformlarda daha faydalı ve birbirini taklit etmeyen sınırsız uygulamalar tasarlayabilirlerdi. Bu çeşitlilik tüm yana sanayi ürünlerinin de son derece farklı ve yaratıcı ürünler tasarlıyor olmasına sebep olabilirdi. Kısaca iPhone’un hayat geçirilmesiyle endüstrinin seçenekleri azaldı.

Rakiplere bakacak olursak hem Apple, hem de Samsung ile yarışmak zorunda olmayan HTC, Nokia, BlackBerry gibi markalar pazarda söz sahibi olmaya devam ediyor olurlardı. Özellikle Nokia kesinlikle akıllı telefon pazarını alt üst edebilecek tasarımlar ve özelliklerle pazarda yol gösterici bir marka olabilirdi.

Peki, Apple iPhone Gelince Ne Kazandık?

Birden bire Android ve iOS arasında kalan geliştiriciler çok fazla kafa yormadan zengin olmayı başaramazlardı. Her iki işletim sistemi için çalışan ve bir şeyler üreten pek çok geliştirici kısa zamanda zengin olmayı başardılar. Google, Twitter ve Facebook asla bu kadar popüler olmayacaklardı. Sosyal medyayla bütünleşebilen uygulamalar yapılmayacak, bundan dolayı da popüler olmaları bu denli hızlı olmayacaktı.

İlk HTC Facebook Android Telefon reklamı

Sonuç

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